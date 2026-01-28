  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hastalık hastasına asla söylenmemesi gereken 3 cümle: Yarardan çok zarar vermeyin! Mete Yarar canlı yayında çılgına döndü: Buna müsaade etmem Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı: İçerde ne ararsan var Eczanede değil manavda! Bu ürünü yiyin: Akciğerlerdeki çöpü temizliyor, nefesi açıyor
Dünya
7
Yeniakit Publisher
ABD'de inanılmaz görüntüler: Yarından sonra filmini aratmıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'de inanılmaz görüntüler: Yarından sonra filmini aratmıyor!

ABD'nin New York kentinde bulunan Hudson Nehri aşırı soğuklar nedeniyle buz tutarken, 37 eyalette 30 kişi hayatını kaybetti.

1
#1
Foto - ABD'de inanılmaz görüntüler: Yarından sonra filmini aratmıyor!

Kara kış sadece Türkiye'de değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de çarpıcı görüntülere yol açtı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

#2
Foto - ABD'de inanılmaz görüntüler: Yarından sonra filmini aratmıyor!

AŞIRI SOĞUKLAR VE KAR FIRTINASI 30 CAN ALDI ABD'de 'tarihi' olarak nitelendirilen ve hakimiyetini sürdüren kar yağışı ve aşırı soğuklar sebebiyle 30 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde hafta boyunca devam etmesi beklenen aşırı soğuk hava, kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

#3
Foto - ABD'de inanılmaz görüntüler: Yarından sonra filmini aratmıyor!

37 EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ Ülkede aşırı kar yağışı ve soğuklar nedeniyle 37 eyalette acil durum ilan edildi. 17 bini aşkın uçuş iptal edilirken, büyük şehirlerdeki okulların bazılarına eğitime ara verildi, bazılarında ise uzaktan eğitime geçildi.

#4
Foto - ABD'de inanılmaz görüntüler: Yarından sonra filmini aratmıyor!

HUDSON NEHRİ ADETA BUZ TUTTU New York eyaleti de beyaza büründü. Eyalette bulunan Hudson Nehri adeta buz tuttu. Nehir üzerinde buz kütleleri oluştu.

#5
Foto - ABD'de inanılmaz görüntüler: Yarından sonra filmini aratmıyor!

NEHİRDEKİ BUZ KÜTLELERİ KUZEY KUTBU'NU HATIRLATTI Belgeselleri andıran görüntüler, objektiflere havadan yansıdı. Görenlerin Kuzey Kutbu sandığı görüntüler, kartpostallık manzaralara sebep oldu.

#6
Foto - ABD'de inanılmaz görüntüler: Yarından sonra filmini aratmıyor!

Buz kütleleri arasında ilerleyen deniz taşıtları ise, küresel ısınma hakkında soru işaretleri oluşturdu./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

america is terrorist country

daha beter ol amerika..mazlumların kanı yerde kalmayacak,Allahın laneti üzerinize olsun, kazandığınız mallarını petrolleriniz sizi kurtarmayacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu
Kültür - Sanat

Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu

Sosyal medyada gündem olan 6,5 dakikalık mini belgeselde, Osmanlı İmparatorluğu’nun “Avrupa’nın hasta adamı” değil; hoşgörülü, yenilikçi ve ..
Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu
Gündem

Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu

Gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv yapısına ve vatandaşın altın birikimine dair çarpıcı bir analiz paylaştı..
‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Gündem

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

Almanya’da sağlık sistemi alarm verdi. Gurbetçilerin acil servislerde saatlerce koridorlarda bekletildiği görüntüler gündem olurken, randevu..
DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!
Gündem

DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!

Suriye’de Şam güçleri karşısında 1 haftada dağılan terör örgütünün kadınları kullanarak uluslararası destek bulmak ve intikam duygularını p..
Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak
Gündem

Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak

Onlarca senedir Türkiye’yi yöneten iktidarların girmek için kapısında beklediği AB, kendi bünyesindeki ekonomik ve siyasi krizle başa çıkmay..
AB’nin yeni oyunu! Türkiye otomotivde saf dışı mı kalacak? Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı’na mektup
Otomotiv

AB’nin yeni oyunu! Türkiye otomotivde saf dışı mı kalacak? Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı’na mektup

Avrupa Birliği’nin “Made in EU” yaklaşımı, stratejik sektörlerde üretimi Birlik sınırları içine çekmeyi hedeflerken, AB ile derin entegrasyo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23