ABD'den tartışmalara neden olan Türkiye şartı: Hemen açın

Açıklamada yer alan vize türleri, özellikle öğrenciler ve çalışanlar açısından kritik önem taşıyor: -F Vizesi: ABD’de üniversite, dil okulu veya akademik programlara katılacak uluslararası öğrenciler için verilen vize türü. Türkiye’den ABD’ye giden öğrencilerin büyük bölümü bu vizeyi kullanıyor. -M Vizesi: Mesleki ve teknik eğitim programlarına katılacak kişiler için düzenleniyor. -J Vizesi: Kültürel değişim programları, akademik araştırmalar, staj ve work & travel gibi programlara katılanlar için veriliyor. -H-1B Vizesi: ABD’de uzmanlık gerektiren alanlarda çalışacak yabancı profesyoneller için kullanılan çalışma vizesi. -H-4 Vizesi: H-1B vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilen vize türü.