ABD'den tartışmalara neden olan Türkiye şartı: Hemen açın
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD vizesi isteyenler için önemli bir şartı yürürlüğe koyarak zorunlu hale getirdi.
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD vizesi isteyenler için önemli bir şartı yürürlüğe koyarak zorunlu hale getirdi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, vize başvuru süreçlerinde önemli bir değişikliği duyurdu.
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren bazı göçmen olmayan vize türlerine başvuran kişilerin, tüm sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını “herkese açık” hale getirmesi zorunlu oldu.
Yeni uygulama; F, M ve J tipi vizeler ile birlikte H-1B ve H-4 vizesi başvurularını kapsıyor. ABD makamları, bu adımın başvuru sahiplerinin kimlik doğrulama ve ABD’ye girişe uygunluk incelemelerinin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla atıldığını belirtti.
Açıklamada yer alan vize türleri, özellikle öğrenciler ve çalışanlar açısından kritik önem taşıyor: -F Vizesi: ABD’de üniversite, dil okulu veya akademik programlara katılacak uluslararası öğrenciler için verilen vize türü. Türkiye’den ABD’ye giden öğrencilerin büyük bölümü bu vizeyi kullanıyor. -M Vizesi: Mesleki ve teknik eğitim programlarına katılacak kişiler için düzenleniyor. -J Vizesi: Kültürel değişim programları, akademik araştırmalar, staj ve work & travel gibi programlara katılanlar için veriliyor. -H-1B Vizesi: ABD’de uzmanlık gerektiren alanlarda çalışacak yabancı profesyoneller için kullanılan çalışma vizesi. -H-4 Vizesi: H-1B vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilen vize türü.
Yeni düzenlemeye göre, bu vize türlerine başvuran herkesin; Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, LinkedIn ve benzeri tüm sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını başvuru süreci boyunca herkese açık hale getirmesi gerekecek. Hesapların gizli olması durumunda, başvurunun olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. ABD makamları, sosyal medya incelemesinin; başvuru sahibinin beyan ettiği bilgilerle dijital geçmişinin uyumlu olup olmadığını değerlendirmek amacıyla kullanılacağını vurguluyor.
Türkiye’den her yıl on binlerce kişi eğitim, çalışma ve değişim programları kapsamında ABD vizesine başvuruyor. Uzmanlar, bundan böyle yapılacak başvurularda sosyal medya ayarlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, aksi halde sürecin uzayabileceğini veya vize reddi riski doğabileceğini belirtiyor. Yeni uygulama, ABD’nin vize süreçlerinde dijital denetimi daha da sıkılaştırdığını gösteren adımlar arasında değerlendiriliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23