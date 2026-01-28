Sosyal medya devlerinin bozuk sicili kabarıyor! Whatsapp hakkında şoke eden iddia

Edward Snowden devlet-sosyal medya ilişkisini açığa çıkardı Teknoloji devlerinin casusluk ve mahremiyeti ihlal etme iddiaları ise bir hayli eskiye gidiyor. Başta ABD merkezli sosyal medya platformları olmak üzere birçok şirket kurulduğu günden bugüne pek çok iddiayla gündeme gelirken bunlar arasında en öne çıkanı ise eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı Edward Snowden'ın elde ettiği gizli belgeleri tüm dünya ile paylaşması oldu. Belgelerde, ABD hükümetinin sadece "şüphelileri" değil, tüm dünyayı kapsayan kitlesel bir gözetleme sistemi kurduğu ortaya çıkarken, Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) Google, Apple, Facebook, Microsoft ve Yahoo gibi dev şirketlerin sunucularına doğrudan erişim sağlayabildiği ve kullanıcıların e-postalarını, sohbet geçmişlerini ve dosyalarını izleyebildiği ortaya çıkmıştı.