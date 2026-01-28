Sosyal medya devlerinin bozuk sicili kabarıyor! Whatsapp hakkında şoke eden iddia

Facebook'a tarihteki en yüksek "gizlilik ihlali" cezası kesildi Dünya gündemine damga vuran bir diğer sosyal medya skandalı ise 2018 yılında ortaya çıktı. Cambridge Analytica skandalı adı verilen olay, sadece bir "veri sızıntısı" değil, dijital verilerin insanların psikolojisini manipüle ederek seçim sonuçlarını değiştirmek için kullanıldığı bir "psikolojik savaş" örneği olarak tarihe geçti. Facebook üzerinden "this is your digital life" adlı bir kişilik testi uygulaması ile yaklaşık 87 milyon kişinin tüm bilgilerini ele geçiren Cambridge Analytica şirketi, bu devasa veri setini kullanarak her bir kullanıcı için psikolojik profiller çıkardı. Kişilerin hassasiyetlerine göre manipülasyonlar yaptığı belirlenen şirketin bu yolla hem Brexit seçimlerini hem de ABD'deki 2016 seçimlerine etki ettiği düşünülüyor. Olayın sonucunda Cambridge Analytica şirketi kapatılırken sosyal medya şirketi Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesildi. Bu da bir teknoloji şirketine verilen en yüksek "gizlilik ihlali" cezası oldu.