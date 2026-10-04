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Fransız savaş gemisi Türk sularına girdi: 72 saatliğine beklemeye geçti

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Fransız savaş gemisi Türk sularına girdi: 72 saatliğine beklemeye geçti

Fransız Donanması'na ait Lafayette sınıfı "Guepratte" fırkateyni Türk sularına girerek 72 saatliğine bekleme moduna geçti. İşte detaylar...

#1
Foto - Fransız savaş gemisi Türk sularına girdi: 72 saatliğine beklemeye geçti

Fransız Donanması envanterinde bulunan Lafayette sınıfı fırkateynlerden Guepratte, NATO görevi kapsamında Marmaris’e ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. 714 borda numaralı savaş gemisi, 151 kişilik mürettebatıyla Albatros Marina’ya demirledi.

#2
Foto - Fransız savaş gemisi Türk sularına girdi: 72 saatliğine beklemeye geçti

Marmaris’e daha önce de liman ziyareti gerçekleştiren fırkateynin, ilçede yaklaşık üç gün kalacağı bildirildi. Ziyaret kapsamında geminin ihtiyaç duyduğu yakıt, içme suyu, gıda ve diğer temel lojistik malzemelerin ise bölgeden temin edildiği belirtildi.

#3
Foto - Fransız savaş gemisi Türk sularına girdi: 72 saatliğine beklemeye geçti

Guepratte’nin Marmaris’e yanaşmasının ardından Fransız mürettebattan bazı askerler karaya çıktı. İlçe merkezine giden askerlerin alışveriş yaptığı, kafe ve restoranlarda vakit geçirdiği görüldü. Fransız askerlerin ayrıca Marmaris’in turistik bölgelerini ziyaret ederek ilçeyi gezdikleri öğrenildi.

#4
Foto - Fransız savaş gemisi Türk sularına girdi: 72 saatliğine beklemeye geçti

NATO görevi kapsamında Türkiye’de bulunan Fransız fırkateyninin, görev sürecinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönmeden önce bir Türk limanını daha ziyaret etmesinin planlandığı öğrenildi.

#5
Foto - Fransız savaş gemisi Türk sularına girdi: 72 saatliğine beklemeye geçti

Ancak gerçekleştirilecek söz konusu ziyaretin hangi limana yapılacağı konusunda henüz kesin bir karar verilmediği ifade edildi.

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