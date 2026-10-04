Bu tepkinin sonu ne olacak? Hakkı bile olmayabilir... 'İstifa bile Hacıosmanoğlu için yeterli olmayabilir'
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Salı veya çarşamba günü istifasını sunması iddia ediliyor...
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Salı veya çarşamba günü istifasını sunması iddia ediliyor...
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sızan mesajlarının ardından sarıldığı 'Zaten temizliyorduk' savunması hukukçulara göre elinde patlayabilir. Hukukçular, resmi kanallar yerine ikili mesajlarla süreç yürütmenin 'görevi ihmal' ve 'suçu bildirmeme' kapsamına girebileceğini savunurken, istifanın dahi başkanı kurtaramama ihtimaline dikkat çekiyor.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sızan mesajların ardından sarıldığı "Zaten biz temizliyorduk" savunması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sızan tapeleri inceleyen hukukçular, "temizlik yapıyorduk" söyleminin bir savunma zırhı olmaktan çıkıp idari ve hukuki bir riske dönüştüğünü iddia ediyor.
Hacıosmanoğlu’nun kapalı kapılar arkasında sığındığı en güçlü argüman olan "temizle" talimatı, ilk bakışta bir meşruiyet zırhı gibi sunulsa da hukuki ve idari detaylar incelendiğinde keskin bir kılıç gibi.
Hukukçulara göre TFF yönetiminin kurum içindeki usulsüzlükleri bilip bunu resmi adli mercilere ve suç duyurularına dönüştürmeden sadece ikili mesajlaşmalar üzerinden yönetmeye çalışması, "temizlik" olarak değil "suçu bildirmeme" veya "görevi ihmal" kurgusuyla adli süreçlere yansıyabilir.
Fotospor'a göre; Ayrıca hukukçular, Hacıosmanoğlu’nun ve yönetimin bu iradenin varlığına rağmen resmi disiplin mekanizmalarını çalıştırmak için neden dışarıdan gelen bir operasyonu beklediğini sorguluyor.
Uzmanlara göre görevden ayrılmak, kamuoyu baskısını kısa vadede düşürse de hukuki sorumlulukları ortadan kaldırmama ihtimali var.
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