Fransa'ya olay tepki: Türkiye'ye Eurofighter satılmasına müsaade ederek bize ihanet ettiniz

Türkiye-Fransa ilişkileri son yıllarda Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Ege gibi başlıklardaki görüş ayrılıkları nedeniyle ciddi gerilimlerden geçerken, savunma sanayii alanındaki iş birliği de bu durumdan etkilendi. Ankara, Paris ve Roma arasında Avrupa'nın ortak uzun menzilli hava ve füze savunma kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2017-2018 döneminde başlamış, ancak daha sonra siyasi nedenlerle ilerleyememişti. ABD’nin güvenlik şemsiyesini çekmesinin ardından Avrupa'nın güvenlik öncelikleri değişirken Türkiye-Fransa ilişkilerinde de yeni bir kapıyı araladı. Ankara'nın gelişen savunma sanayii, NATO içindeki askeri ağırlığı ve Avrupa'nın değişen güvenlik ihtiyaçları, iki ülkenin yeniden ortak zemin aramasını kolaylaştıran unsurlar arasında bulunuyor.