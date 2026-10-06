Fransa'ya olay tepki: Türkiye'ye Eurofighter satılmasına müsaade ederek bize ihanet ettiniz

Yeni dönemin en dikkat çekici başlıklarından biri SAMP/T hava ve füze savunma sistemi. Türkiye, Çelik Kubbeyle entegre hava savunma mimarisini geliştirirken uzun menzilli kabiliyetlerini de güçlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda yerli sistemlerin yanı sıra yabancı çözümler de değerlendiriliyor. Fransa ve İtalya'nın ortak projesi olan SAMP/T, Ankara'nın değerlendirdiği seçeneklerden biri. Sisteme ilişkin daha önce başlayan Türkiye-Fransa-İtalya çalışmasının siyasi nedenlerle kesintiye uğramasının ardından bugün yeniden teknik temasların yürütülmesi, dosyanın yeniden hareketlendiği yorumlarını beraberinde getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Türkiye ile SAMP/T konusunda Fransa ve İtalya'nın dahil olduğu teknik çalışmanın sürdüğünü açıklamıştı. Daha önce siyasi engeller nedeniyle ilerlemeyen projenin yeniden müzakere edilebilir hale geldiğine dikkat çekiliyor.