  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Canlı yayında hepsini tek tek saydı: “Biri büyükşehir 7 belediye daha AK Parti’ye geçiyor” Yeni bir salgın mı geliyor? Sibirya’daki ölüm dünyayı tedirgin etti! Çocuklar ekrandan kurtuluyor! Karar alındı, okullarda cep telefonu tamamen yasaklanıyor Tİ’ye geçişte rekor! Kış sofralarının vazgeçilmezi artık ateş pahası McDonald’s’a Türkiye’de büyük şok! Feleklerini şaşırtacak gelişme duyuruldu Fransa'ya olay tepki: Türkiye'ye Eurofighter satılmasına müsaade ederek bize ihanet ettiniz Soruşturmada herkesi ters köşe yapan sürpriz! Fondaki isimler çark edip birer birer sıraya girdi Tarih belli oldu! Milyonlarca kişinin kullandığı ıslak mendil için yasak geliyor
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Fransa'ya olay tepki: Türkiye'ye Eurofighter satılmasına müsaade ederek bize ihanet ettiniz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fransa'ya olay tepki: Türkiye'ye Eurofighter satılmasına müsaade ederek bize ihanet ettiniz

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan savunma anlaşması Avruıpa ülkesini rahatsız ettti. Ülke basınında çıkan haberlerde Eurofighter satışına atıfta bulunarak 'bize ihanet ettiniz' denildi.

#1
Foto - Fransa'ya olay tepki: Türkiye'ye Eurofighter satılmasına müsaade ederek bize ihanet ettiniz

İki ülke, askeri ilişkileri güçlendirmek ve stratejik diyaloğu daha düzenli bir zemine taşımak amacıyla “Savunma İş Birliği Yol Haritası” imzaladı.

#2
Foto - Fransa'ya olay tepki: Türkiye'ye Eurofighter satılmasına müsaade ederek bize ihanet ettiniz

Fransa'da gerçekleştirilen üst düzey temaslarda ikili savunma ilişkilerinin mevcut durumu, askeri iş birliği imkanları ve stratejik diyalogu ele alan Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı nezdinde Bakan Alice Rufo, Fransa Cumhurbaşkanı Askeri Özel Kalem Başkanı Orgeneral Vincent Giraud ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Guillaume Ollagnier ile bir araya geldi. Görüşmelerin en somut sonucu, iki ülkenin savunma ilişkilerini daha düzenli ve sonuç odaklı biçimde sürdürmesini öngören yol haritasının imzalanması oldu. Bu adımın, Ankara ile Paris arasında son dönemde yeniden başlayan siyasi diyaloğun savunma alanına yansıması açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.

#3
Foto - Fransa'ya olay tepki: Türkiye'ye Eurofighter satılmasına müsaade ederek bize ihanet ettiniz

Türkiye-Fransa ilişkileri son yıllarda Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Ege gibi başlıklardaki görüş ayrılıkları nedeniyle ciddi gerilimlerden geçerken, savunma sanayii alanındaki iş birliği de bu durumdan etkilendi. Ankara, Paris ve Roma arasında Avrupa'nın ortak uzun menzilli hava ve füze savunma kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2017-2018 döneminde başlamış, ancak daha sonra siyasi nedenlerle ilerleyememişti. ABD’nin güvenlik şemsiyesini çekmesinin ardından Avrupa'nın güvenlik öncelikleri değişirken Türkiye-Fransa ilişkilerinde de yeni bir kapıyı araladı. Ankara'nın gelişen savunma sanayii, NATO içindeki askeri ağırlığı ve Avrupa'nın değişen güvenlik ihtiyaçları, iki ülkenin yeniden ortak zemin aramasını kolaylaştıran unsurlar arasında bulunuyor.

#4
Foto - Fransa'ya olay tepki: Türkiye'ye Eurofighter satılmasına müsaade ederek bize ihanet ettiniz

Yeni dönemin en dikkat çekici başlıklarından biri SAMP/T hava ve füze savunma sistemi. Türkiye, Çelik Kubbeyle entegre hava savunma mimarisini geliştirirken uzun menzilli kabiliyetlerini de güçlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda yerli sistemlerin yanı sıra yabancı çözümler de değerlendiriliyor. Fransa ve İtalya'nın ortak projesi olan SAMP/T, Ankara'nın değerlendirdiği seçeneklerden biri. Sisteme ilişkin daha önce başlayan Türkiye-Fransa-İtalya çalışmasının siyasi nedenlerle kesintiye uğramasının ardından bugün yeniden teknik temasların yürütülmesi, dosyanın yeniden hareketlendiği yorumlarını beraberinde getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Türkiye ile SAMP/T konusunda Fransa ve İtalya'nın dahil olduğu teknik çalışmanın sürdüğünü açıklamıştı. Daha önce siyasi engeller nedeniyle ilerlemeyen projenin yeniden müzakere edilebilir hale geldiğine dikkat çekiliyor.

#5
Foto - Fransa'ya olay tepki: Türkiye'ye Eurofighter satılmasına müsaade ederek bize ihanet ettiniz

SAMP/T dosyasındaki hareketlilik, Türkiye'nin Avrupa savunma ekosistemiyle ilişkilerindeki daha geniş değişimin bir parçası olarak gösteriliyor. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon programına dahil olması bu açıdan önemli bir eşik oluşturdu. Yol Haritası, Eurofighter ve Meteor gibi Avrupa savunma projeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisindeki yerinin güçlendiğini gösteriyor. Türkiye, NATO'nun güney kanadındaki konumu, geniş askeri kapasitesi ve hızla büyüyen savunma sanayisi nedeniyle önemli bir aktör olarak değerlendiriliyor.

#6
Foto - Fransa'ya olay tepki: Türkiye'ye Eurofighter satılmasına müsaade ederek bize ihanet ettiniz

Ankara ile Paris arasındaki savunma trafiği, Yunanistan tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle SAMP/T ve Meteor gibi Avrupa savunma projelerinin Türkiye ile ilişkilendirilmesi, Atina'nın tepkisini çekti. Yunan basını, Fransa'nın Eurofighter satışını veto etmemesini ihanet olarak yorumlayarak Türkiye karşısında yalnız kaldıklarını yazdı. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akit Medya dev bir etkinliğe daha imza atıyor: Ekonominin nabzı bu zirvede atacak!
Gündem

Akit Medya dev bir etkinliğe daha imza atıyor: Ekonominin nabzı bu zirvede atacak!

Akit Medya Grubu, ekonomi ve finans dünyasının nabzını tutacak yeni bir organizasyona hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in..
En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence
Gündem

En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen oyuncu Hazar Ergüçlü, törende yaptığı konu..
İşgalci devlet katletmeye devam ediyor
Dünya

İşgalci devlet katletmeye devam ediyor

İsrail ordusu, işgal ettiği bölgede bir kişiyi askeri mevziye “sızmaya çalıştığı” iddiasıyla ateş açarak öldürdüğünü duyurdu. Suriye makamla..
O hakim balya balya parayla fotoğraf bile çektirmiş! İşte rüşvetin belgesi
Gündem

O hakim balya balya parayla fotoğraf bile çektirmiş! İşte rüşvetin belgesi

İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken görüntüler..
İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler
Gündem

İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler

İşgal altındaki Batı Yaka’da zulmün dozunu her geçen gün artıran katil İsrail ordusu, El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesine Filistinliler..
Tartıştığı babasını bıçakla katletti
Yerel

Tartıştığı babasını bıçakla katletti

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Oğlu tarafından bıçaklanan 49 yaşındaki Mehmet K., kaldırıldığı hastanede yaşamın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23