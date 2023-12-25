Fransa'dan yola çıktı! Koşa koşa Adana'ya gidiyor

Fransız koşucu Claude Cazes, Ekim ayında Perpignan’daki Türk Kültür Derneği önünden yola çıktığını anlatarak, “6 Şubat tarihinde Türkiye ve Suriye'de yıkıcı deprem meydana geldi. 50 binden fazla ölüm oldu ve binlerce bina yıkıldı. Bu depremler 21. yüzyılın en ölümcül depremlerinden oldu. Bazısı ebeveynlerini bazısı çocuklarını kaybetti. Deprem mağdurlarına destek olabilmek için bu koşuya karar verdim. 84 gün boyunca günlük 42 kilometre koştum. Yaklaşık 3 bin 600 kilometreyi bulan koşuyu 168 aşamada gerçekleştireceğim. Bu maceramı Adana’da tamamlayacağım. Türkiye’ye İtalya, Slovenya, Sırbıstan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ı geçerek ulaştım. Her yer farklı iklim ve çevre şartlarına sahip. Sıcak, soğuk, dağ ve düz yollar mevcut. Bu hedefime ulaşabilmek için her türlü zorluğu aşmaya kararlıyım. İstanbul, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Konya'dan geçtim. Bu konuda eşim bana büyük destek verdi. ‘Nasıl rahat olmak istiyorsan, yapabilirsin. Biz seni destekliyoruz’ dedi. Adana’ya ulaştıktan sonra orada depremzedelerle bir araya geleceğim ve onlarla birlikte neler yapabileceğimi soracağım. Ayrıca Adana’da yapılacak olan maratona katılıp kazanacağım ödülü de depremden zarar gören ailelere bağışlayacağım” dedi.