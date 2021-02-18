Fransa'dan yola çıkmışlardı! Türkiye'ye ulaştılar

"Bir gece Nallıhan'da konakladık, ardından Beypazarı'na geldik. Beypazarı'nı çok beğendik. Buradan Kapadokya'ya geçeceğiz, ardından da İran ve Türkmenistan'la turumuz devam edecek. Bize Beypazarı'nda rehberlik hizmeti veren Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz ve ekibine teşekkür ederiz." Fransız bisikletliler, gelirken yolda buldukları köpek yavrusunu ise bakımını üstlenmeleri için ilçedeki hayvanseverlere teslim etti.