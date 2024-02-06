  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
9
Fransa'dan Lübnan'a savaş uyarısı

2024-02-06 23:17:46
Fransa'dan Lübnan'a savaş uyarısı

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Fransa’nın kendilerini İsrail'in savaş açma isteğine karşı uyardığını duyurdu.

#1
Foto - Fransa'dan Lübnan'a savaş uyarısı

Buhabib, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Beyrut’taki bakanlık konutunda bir araya geldikten sonra gazetecilere görüşmeye dair açıklamada bulundu.

#2
Foto - Fransa'dan Lübnan'a savaş uyarısı

Stephane ve beraberindeki heyetin İsrail’deki atmosfer hakkında kendilerine bilgi verdiğini belirten Buhabib, “İsrail kuzeydeki yerinden olan 100 bine yakın yerleşimciyi yeniden evlerine döndürmeyi istiyor. Şu ana kadar bizim talep ettiğimiz barışı kabul ettiklerine dair bir bilgi almadık.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Fransa'dan Lübnan'a savaş uyarısı

"Fransız Bakan, İsrail’in daha önce talep ettiği 'Hizbullah birkaç kilometre sınırdan çekilmeli' talebini sizlere iletti mi?" sorusuna Buhabib, şu yanıtı verdi:

#4
Foto - Fransa'dan Lübnan'a savaş uyarısı

Bu detayları görüşmedik ancak İsrail’in yerleşimcilerin evlerine dönebilmesi için bir savaş başlatabileceği konusunda bizleri uyardılar.

#5
Foto - Fransa'dan Lübnan'a savaş uyarısı

Bu savaşın Gazze’deki başarısızlıklarını gösterdiğini söyledik. Fransızlara savaş istemediğimizi aksine Amerika, Birleşmiş Milletler ve Fransa veya kim olursa olsun birisinin arabuluculuğunda bir anlaşma istiyoruz. Kara sınırı üzerinde anlaşma talep ediyoruz. Ancak tüm bunlar Lübnan’da cumhurbaşkanı seçilmeden ve Gazze savaşı bitmeden olmaz.

#6
Foto - Fransa'dan Lübnan'a savaş uyarısı

Lübnan’ın güneydeki İsrail ile kara sınırı üzerinde yaşanan sorunlar ve ihtilaflara ilişkin daha önce dile getirdiği taleplere bir kez daha değinen Buhabib, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam uygulanması, İsrail’in işgal altında tuttuğu Şebaa Çiftlikleri ve Kfar Şuba Tepeleri’nden tamamen çekilmesi. Eğer bunlar gerçekleşirse İsrail ile herhangi güvenlik sorunumuz kalmaz.” dedi.

#7
Foto - Fransa'dan Lübnan'a savaş uyarısı

Buhabib, şu ana kadar İsrail’den kara sınırı konusunda herhangi bir anlaşma teklifi gelmediğini ancak tutumlarında ısrarcı olduklarını kaydetti. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan'ın güneyinde ve İsrail’in kuzeyinde karşılıklı olarak şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

#8
Foto - Fransa'dan Lübnan'a savaş uyarısı

Çatışmalar nedeniyle Lübnan’da 86 bin ve İsrail’de 100 bine yakın sivil evlerini terk edip yerinden oldu. Ayrıca çatışmalarda 181 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü. Kaynak: AA

Merkez Bankası'dan dolar bombası
Ekonomi

Merkez Bankası'dan dolar bombası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, Aralık 2021'den beri uygulanan Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı..
Hakan Fidan bombayı patlattı dünya salladı
Gündem

Hakan Fidan bombayı patlattı dünya salladı

Türkiye'nin Libya kararını duyuran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözleri dünyada yankılandı.

ABD, Türkiye’ye uzun vadeli desteğe hazırmış... Rakamı duyduk, şok olduk!.. Dalga mı geçiyorsun?
Gündem

ABD, Türkiye’ye uzun vadeli desteğe hazırmış... Rakamı duyduk, şok olduk!.. Dalga mı geçiyorsun?

Suriye’ye yardımların artırılması çağrısında bulunan Greenfield, Türkiye’ye ise ilave 1 milyon dolar fonla yeni projeler için destek sağlama..
Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü
Gündem

Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine düzenlenen saldırıyı DHKPC terör örgütünün gerçekleştirdiğini duyurdu...
Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş
Gündem

Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda etkisiz hale getirilen Emrah Yayla hakkında dest..
Etkisiz hale getirilen saldırganların fotoğrafları ortaya çıktı
Gündem

Etkisiz hale getirilen saldırganların fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Adalet Sarayı polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKP/C terör örgütü üyesi 2 saldırganın fotoğrafları ortaya çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23