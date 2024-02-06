Fransa'dan Lübnan'a savaş uyarısı

Bu savaşın Gazze’deki başarısızlıklarını gösterdiğini söyledik. Fransızlara savaş istemediğimizi aksine Amerika, Birleşmiş Milletler ve Fransa veya kim olursa olsun birisinin arabuluculuğunda bir anlaşma istiyoruz. Kara sınırı üzerinde anlaşma talep ediyoruz. Ancak tüm bunlar Lübnan’da cumhurbaşkanı seçilmeden ve Gazze savaşı bitmeden olmaz.