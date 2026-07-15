Avrupa'nın göbeği İtalya'da korkutan görüntü

Ülkede aşırı sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan da ülkenin kuzeyinden ortasına ve güneyine kadar birçok yerde orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Sicilya Adası'nın batısındaki Palermo kenti yakınlarındaki Longa Dağı eteklerinde bugün başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, karadan arazözler, havadan da yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.