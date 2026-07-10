Fransa'da kabus sürüyor

Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Direktörü Julien Marion, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde yıl başından bu yana 8 binden fazla yangın kaydedildiğini söyledi. Bu yangınların bir kısmının hala devam ettiğine dikkati çeken Marion, şu ana kadar yaklaşık 25 bin hektar alanın kül olduğu bildirdi. Marion, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat daha fazla olduğu bilgisini paylaştı.