Belçika'da korkunç vaka! 2000'den bu yana en fazla can kaybı

Sıcak hava dalgasının en ölümcül günü 27 Haziran oldu. Bu tarihte ölüm oranı, normal döneme göre yüzde 146,5 artarken, 641 kişi daha yaşamını yitirdi. Enstitü, sıcak hava dalgasının 65 yaş altındaki nüfusu da önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Bu yaş grubunda ölüm oranı yüzde 61,3 artarken, normal döneme göre 280 kişi daha hayatını kaybetti.