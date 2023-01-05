Fransa'da hastanelerde yoğunluk! Canlarından bezdiler

Nejjari, hastanelerin acil servislerinde bekleme sürelerinin 5 saati geçtiğini, öncelikli başka vakalar olduğunda hastanın 10 saat bekleyebileceğini ifade etti. Ülkede devam eden üç salgın sürecinde sağlık personelinin de hastalandığını kaydeden Nejjari, bazılarının 38 derece ateşle işe gittiğine işaret ederek artan hasta sayısı ve personelin hastalanmasının personel eksikliği sorununu daha da derinleştirdiğine dikkat çekti. Dışarıdan gelen sağlık personelinin hastanede görev aldığını belirten Nejjari, personeli daha fazla çalışmaya teşvik etmek için gece mesai ücretinin artırıldığını ifade etti. 29 yaşındaki acil tıp doktoru Amandine Chouf da 4 yıl boyunca Rhone ve Reunion vilayetlerinde acil servislerinde staj yaptığını, ekim 2022’de izne ayrıldığını söyledi. 2022 yazında acil bakıma ihtiyacı olmayan hastaları yönlendirerek acil servislerdeki yoğunluğu düzenlemeyi başardıklarını ve personel eksikliğiyle başa çıktılarını anlatan Chouf, bunlara rağmen Kovid-19, grip ve başka virüslerin yayılmasının işlerini zorlaştırdığını belirtti. Paris’in banliyösü Saint-Denis kentinde Delafontaine Hastanesi bünyesindeki CGT sendikası Genel Sekreteri Abdelhak Zombo da artan yoğunluk karşısında çalışma arkadaşlarının artık çalıştıkları saatleri saymayı bıraktığını söyledi.