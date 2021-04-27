Fransa'da Ermenilerden Türk aileye alçak saldırı

Sinan Ç, Ermeni grubun evin dışında silahla havaya ateş açtığını söyledi. Saldırıda damadı Ramazan Y'nin bıçakla yaralandığını ve başından darbedildiğini, yeğeni Halil Ç'nin kafa tasında 3 kırık olduğunu aktaran Sinan Ç, Halil Ç'nin hastanede yapılacak tetkikler sonrası ameliyat edilebileceğini belirtti. Sinan Ç, "40 kişi öldürmeye gelmiş. Bugün bir cenaze haberi verebilirdik. 'Bir Türk vatandaşı öldü' diye haber yapabilirdik. Bunun daha ötesi yok." dedi. Kentteki Türk toplumundan ve komşularından destek aldıklarını ifade eden Sinan Ç, "Kimse bunu doğal karşılamıyor. Haneye tecavüz hiçbir yerde görülmüş bir şey değil. 10 araba gelip haneye tecavüz etmek (normal değil). Bunu yapmaları ne insanlığa yakışır ne de bir topluma yakışır." ifadelerini kullandı. Sinan Ç, Şaylıman ve Dışişleri Bakanlığının olayla ilgilendiğini kaydederek, teşekkür etti. Kentte sadece 10-15 Ermeni ailenin yaşadığını ifade eden Sinan Ç, saldırı gerçekleştirebilmek için çevredeki kentlerden Ermenilerin toplandığına dikkati çekti. Sinan Ç, "İnşaat sektöründe çalışıyoruz. Bu sektörde çoğu zaman onlarla çalışıyoruz. Yine inşaat sektöründe bir arada çalışacağız ama nasıl olacak bilmiyorum." dedi.