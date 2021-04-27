Fransa'da Ermenilerden Türk aileye alçak saldırı

"HAVAYA ATEŞ AÇARAK GELDİLER" Ali Ç, Ermeni grubun içeriye giremedikleri için kapıyı kırmaya çalıştıklarını söyledi. Grubun havaya ateş açarak geldiğini anlatan Ali Ç, evin bahçesinde kendisini dövdüklerini belirterek, "O an bir şey düşünemedim. 40 kişi üstüne koşarak geliyor. Ne düşünebilirim. Hiç beklemediğim bir şey. Bugün (karakola) gidip ifademizi verdik. Şikayette bulunduk. Hakkımızı arayacağız." dedi. Aileden Sinan Ç. de 1,5 ay önce Ermenilerin yeğenini darbettiğini ancak olayı yatıştırdıklarını kaydetti. Bu olayın üzerine 24 Nisan'da Ermenilerin tekrar yeğeninin üzerine araç sürdüğünü ifade eden Sinan Ç, "Yeğenim (Ermenilere) 'yapma etme' dedi ancak sonra dövüştüler. Bu (saldırı) olayı 24 Nisan'da cumartesi günü bir kavgadan başlıyor." dedi. Sinan Ç, aynı gün 10 Ermeni'nin yeniden yeğeninin yanına geldiğini ancak müdahale ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Böyle olmaz yapmayın' dedik. Özür dilediler. Biz olayı unuttuk. Olayın bittiğini düşündüğümüz için böyle tepki beklemiyorduk. Pazar günü 10 araba, 40 kişi geliyorlar ve biraderime saldırıyorlar. 3 kişiye 40 kişi saldırdı. 4 yaralımız var. 1 kişi şu an hala hastanede. (Ermenilerin) Ellerinde bıçak, silah varmış." diye konuştu.