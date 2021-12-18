FOX’un skandal dizisi Yasak Elma’ya şok! Ahlaksız dizi cezasını aldı

KARARIN GEREKÇESİ Gayrimeşru ilişkilerin 'eğlence' adı altında masumane gösterildiğini, toplumsal manada olumsuz bir kavram olan 'metres' kelimesinin normalleştirildiğini, hatta çocuğun olduğu bir sahnede kullanıldığını, aile kavramıyla ilgili olumsuz şakalar yapıldığını, aldatılan kadınların küçük düşürüldüğünü, Türk toplumunun genel ahlak kavramı ve milli-manevi değerleriyle bağdaşmayacak çeşitli ifadelerin izleyicilere aktarıldığını tespit eden RTÜK, dizinin aile mefhumunun kapsadığı değerlerin erozyona uğramasına ve aile üyelerinin birbirlerine yönelik olumsuz davranışlarının toplum tarafından kanıksanarak topluma zarar verici nitelikte olduğuna karar vererek yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uyguladı.