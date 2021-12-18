FOX’un skandal dizisi Yasak Elma’ya şok! Ahlaksız dizi cezasını aldı

"Adam ne karısını ne ailesini düşünüyor" Dizideki sahnelerde geçen 'İki tane iyi arkadaş varmış böyle birbirlerinin evine girip çıkan cinsten, birisi diğerinin kocasıyla birlikteymiş….Hayır sanki dünyada ilk defa böyle bir şey oluyormuş gibi konuşuluyor da. Günümüzde herkes yapıyor.', 'Ayrıca herkes beni 'metres' ilan ediyor ama karşımdaki adam ne ailesini ne karısını düşünüyor' şeklindeki diyaloglar ayrıntısıyla incelendi.