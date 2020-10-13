2020-10-13 14:34:34 FOX’un dizisi resmen çakıldı
Bazı dizilerde rezil sahneleri topluma açık açık gösteren FOX'un Savaşçı dizisi çıkmaza girdi yayın akışından kaldırıldı.
Bazı dizilerde rezil sahneleri topluma açık açık gösteren FOX'un Savaşçı dizisi çıkmaza girdi yayın akışından kaldırıldı.
Bay Yanlış, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi ahlaksız sahnelerin olduğu dizileri yayınlayan FOX’un sözde asker dizisi Savaşçı, büyük aksaklık yaşıyor.
FOX TV’de yayınlanan Savaşçı dizisinin stok bölümlerinin bittiği iddia edilmişti. FOX TV’nin diğer diziler sonrası Savaşçı’nın da aksaması üzerine gelirlerinin düşeceği söylenmişti.
Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Gaye Turgut Evin’in başrollerinde yer aldığı dizinin çekimleri pandemi dolayısıyla devam etmediği öne sürülse de, dizinin sürekli aksaması takipçilerin kafasında soru işareti bırakmıştı.
Takipçiler stok bölümlerin yayınlandıktan sonra yeni bölümlerin geleceğini düşünüyordu fakat dizinin çekimleri devam etmedi.
100. bölümü seyirci tarafından beklenen dizinin yerine başka bir dizi yayınlanmıştı.
Sosyal medyanın da konusu olan dizinin reytingleri düştü, yayın akışından kaldırıldı.
Dizide Kaan Bozok rolünü üstlenen Berk Oktay, ‘Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde’ dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23