  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
8
FOX’un dizisi resmen çakıldı

2020-10-13 14:34:34
FOX’un dizisi resmen çakıldı

Bazı dizilerde rezil sahneleri topluma açık açık gösteren FOX'un Savaşçı dizisi çıkmaza girdi yayın akışından kaldırıldı.

#1
Foto - Bay Yanlış, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi ahlaksız sahnelerin olduğu dizileri yayınlayan FOX’un sözde asker dizisi Savaşçı, büyük aksaklık yaşıyor.

Bay Yanlış, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi ahlaksız sahnelerin olduğu dizileri yayınlayan FOX’un sözde asker dizisi Savaşçı, büyük aksaklık yaşıyor.

#2
Foto - FOX TV’de yayınlanan Savaşçı dizisinin stok bölümlerinin bittiği iddia edilmişti. FOX TV’nin diğer diziler sonrası Savaşçı’nın da aksaması üzerine gelirlerinin düşeceği söylenmişti.

FOX TV’de yayınlanan Savaşçı dizisinin stok bölümlerinin bittiği iddia edilmişti. FOX TV’nin diğer diziler sonrası Savaşçı’nın da aksaması üzerine gelirlerinin düşeceği söylenmişti.

#3
Foto - Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Gaye Turgut Evin’in başrollerinde yer aldığı dizinin çekimleri pandemi dolayısıyla devam etmediği öne sürülse de, dizinin sürekli aksaması takipçilerin kafasında soru işareti bırakmıştı.

Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Gaye Turgut Evin’in başrollerinde yer aldığı dizinin çekimleri pandemi dolayısıyla devam etmediği öne sürülse de, dizinin sürekli aksaması takipçilerin kafasında soru işareti bırakmıştı.

#4
Foto - Takipçiler stok bölümlerin yayınlandıktan sonra yeni bölümlerin geleceğini düşünüyordu fakat dizinin çekimleri devam etmedi.

Takipçiler stok bölümlerin yayınlandıktan sonra yeni bölümlerin geleceğini düşünüyordu fakat dizinin çekimleri devam etmedi.

#5
Foto - 100. bölümü seyirci tarafından beklenen dizinin yerine başka bir dizi yayınlanmıştı.

100. bölümü seyirci tarafından beklenen dizinin yerine başka bir dizi yayınlanmıştı.

#6
Foto - Sosyal medyanın da konusu olan dizinin reytingleri düştü, yayın akışından kaldırıldı.

Sosyal medyanın da konusu olan dizinin reytingleri düştü, yayın akışından kaldırıldı.

#7
Foto - Dizide Kaan Bozok rolünü üstlenen Berk Oktay, ‘Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde’ dedi.

Dizide Kaan Bozok rolünü üstlenen Berk Oktay, ‘Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde’ dedi.

Aliyev'in önerisi reddedildi... Rusya'dan skandal Türkiye vetosu!
Gündem

Aliyev'in önerisi reddedildi... Rusya'dan skandal Türkiye vetosu!

Rusya, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddederek yeni bir skan..
Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Milyarder Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden ve virüsün küresel olarak ortadan kaldırılmas..
ABD'den hava saldırısı
Dünya

ABD'den hava saldırısı

Afganistan'daki ABD ordusu sözcüsü Albay Sonny Leggett, ABD güçlerinin son birkaç gündür Taliban tarafından saldırıya uğrayan Afgan güvenlik..
Kuveyt'ten flaş çağrı: Türk mallarına sahip çıkalım
Dünya

Kuveyt'ten flaş çağrı: Türk mallarına sahip çıkalım

Kuveyt Ümmet Partisi Başkanı Hakim el-Matiri, Suudi Arabistan'ın boykot çağrısına tepki göstererek 'Türk mallarına sahip çıkalım' dedi...
Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!
Dünya

Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!

Ermenistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada yönetimi, Türk düşmanı Ermenileri iyice şımarttı. Kanada'da ya..
ROKETSAN'dan heyecanlandıran açıklama: İlk hedefimiz 400 kilometreyi test etmek
Teknoloji

ROKETSAN'dan heyecanlandıran açıklama: İlk hedefimiz 400 kilometreyi test etmek

Türkiye'yi uzaya taşıyan ROKETSAN, geliştirdiği teknolojileri denemek amacıyla bu yıl yeni bir roket fırlatmaya hazırlanıyor. ROKETSAN Genel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay