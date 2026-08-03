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Kalleş Siyonist ateşkese rağmen ölüm saçıyor 24 saatte 19 şehit

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Kalleş Siyonist ateşkese rağmen ölüm saçıyor 24 saatte 19 şehit

Terör devleti İsrail’in, açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli masum şehit oldu.

#1
Foto - Kalleş Siyonist ateşkese rağmen ölüm saçıyor 24 saatte 19 şehit

Siyonist İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 bin 375'e çıktı.

#2
Foto - Kalleş Siyonist ateşkese rağmen ölüm saçıyor 24 saatte 19 şehit

İsrail ordusunun, açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti.

#3
Foto - Kalleş Siyonist ateşkese rağmen ölüm saçıyor 24 saatte 19 şehit

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

#4
Foto - Kalleş Siyonist ateşkese rağmen ölüm saçıyor 24 saatte 19 şehit

Gazze'de yeni ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti, 35 Filistinli yaralandı.

#5
Foto - Kalleş Siyonist ateşkese rağmen ölüm saçıyor 24 saatte 19 şehit

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1250 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 110 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

#6
Foto - Kalleş Siyonist ateşkese rağmen ölüm saçıyor 24 saatte 19 şehit

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 375'e, yaralı sayısının da 174 bin 220'ye yükseldiği bildirildi.

#7
Foto - Kalleş Siyonist ateşkese rağmen ölüm saçıyor 24 saatte 19 şehit

Gazze'de enkaz altında ve yollarda hala çok sayıda kişinin bulunduğu, ancak sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı ifade edildi.

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