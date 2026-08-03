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Hava savunma sistemi devreye girdi: Azrail lakaplı İHA düşürüldü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hava savunma sistemi devreye girdi: Azrail lakaplı İHA düşürüldü

Dünya genelinde çatışma ortamı yayılarak devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Azrail yakıştırması yapılan MQ-9 tipi bir insansız hava aracı düşürüldü.

#1
Foto - Hava savunma sistemi devreye girdi: Azrail lakaplı İHA düşürüldü

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı semalarında tespit edilen ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

#2
Foto - Hava savunma sistemi devreye girdi: Azrail lakaplı İHA düşürüldü

Fars Haber Ajansının haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerine bağlı hava savunma sistemi tarafından bir MQ-9 tipi İHA'nın tespit edildiği ve vurularak düşürüldüğü ifade edildi.

#3
Foto - Hava savunma sistemi devreye girdi: Azrail lakaplı İHA düşürüldü

İran makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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