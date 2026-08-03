Hava savunma sistemi devreye girdi: Azrail lakaplı İHA düşürüldü
Dünya genelinde çatışma ortamı yayılarak devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Azrail yakıştırması yapılan MQ-9 tipi bir insansız hava aracı düşürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünya genelinde çatışma ortamı yayılarak devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Azrail yakıştırması yapılan MQ-9 tipi bir insansız hava aracı düşürüldü.
İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı semalarında tespit edilen ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Fars Haber Ajansının haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerine bağlı hava savunma sistemi tarafından bir MQ-9 tipi İHA'nın tespit edildiği ve vurularak düşürüldüğü ifade edildi.
İran makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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