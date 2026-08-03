Arap ülkesine sinsi uyarı: Türkiye'den korkup anlaşmadan çekilmeyin, olayın sizle alakası yok
GKRY’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İstihbarat Başkanı Tassos Tzionis, Türkiye konusunda sinsi bir uyarıda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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GKRY’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İstihbarat Başkanı Tassos Tzionis, Türkiye konusunda sinsi bir uyarıda bulundu.
X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Türkiye ziyareti sonrası Rumlar büyük panik yaşamaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında deniz yetki anlaşması imzalanmıştı.
Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz ve petrol rezervlerinin keşfedildiği ve bölgenin jeopolitik açıdan giderek ön plana çıktığı bir dönemde Lübnan'ın Türkiye'yi hedef alan anlaşması tepki çekerken Rum kesimi söz konusu gelişmenin resmiyet kazanması için harekete geçti.
GKRY’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İstihbarat Başkanı Tassos Tzionis, Beyrut’u ziyaret ederek Lübnan-GKRY deniz yetki alanları anlaşmasından geri çekilmemelerini istedi.
Tzionis, Türkiye’nin gösterdiği tepkiye rağmen anlaşmanın sürdürülmesini istedi, gerilimin Rum Kesimi ile Türkiye arasında olduğunu, Lübnan’ı ilgilendiren bir durum olmadığını söyledi.
Öte yandan Tzionis, üst düzey Lübnan güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi, ayrıca Hizbullah yetkilileriyle de görüştü.
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