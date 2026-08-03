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Arap ülkesine sinsi uyarı: Türkiye'den korkup anlaşmadan çekilmeyin, olayın sizle alakası yok

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Arap ülkesine sinsi uyarı: Türkiye'den korkup anlaşmadan çekilmeyin, olayın sizle alakası yok

GKRY’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İstihbarat Başkanı Tassos Tzionis, Türkiye konusunda sinsi bir uyarıda bulundu.

#1
Foto - Arap ülkesine sinsi uyarı: Türkiye'den korkup anlaşmadan çekilmeyin, olayın sizle alakası yok

X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Türkiye ziyareti sonrası Rumlar büyük panik yaşamaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında deniz yetki anlaşması imzalanmıştı.

#2
Foto - Arap ülkesine sinsi uyarı: Türkiye'den korkup anlaşmadan çekilmeyin, olayın sizle alakası yok

Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz ve petrol rezervlerinin keşfedildiği ve bölgenin jeopolitik açıdan giderek ön plana çıktığı bir dönemde Lübnan'ın Türkiye'yi hedef alan anlaşması tepki çekerken Rum kesimi söz konusu gelişmenin resmiyet kazanması için harekete geçti.

#3
Foto - Arap ülkesine sinsi uyarı: Türkiye'den korkup anlaşmadan çekilmeyin, olayın sizle alakası yok

GKRY’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İstihbarat Başkanı Tassos Tzionis, Beyrut’u ziyaret ederek Lübnan-GKRY deniz yetki alanları anlaşmasından geri çekilmemelerini istedi.

#4
Foto - Arap ülkesine sinsi uyarı: Türkiye'den korkup anlaşmadan çekilmeyin, olayın sizle alakası yok

Tzionis, Türkiye’nin gösterdiği tepkiye rağmen anlaşmanın sürdürülmesini istedi, gerilimin Rum Kesimi ile Türkiye arasında olduğunu, Lübnan’ı ilgilendiren bir durum olmadığını söyledi.

#5
Foto - Arap ülkesine sinsi uyarı: Türkiye'den korkup anlaşmadan çekilmeyin, olayın sizle alakası yok

Öte yandan Tzionis, üst düzey Lübnan güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi, ayrıca Hizbullah yetkilileriyle de görüştü.

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