Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi

Bizim de bunu tek başımıza tanıtmamıza gücümüz yetmiyor. Birkaç tane daha böyle lavanta bahçesi olduğunu ve bu işin ilerleyeceği konusunda bilgi alıyorum inşallah ilerleyen zamanlarda bizlere de faydası olur. Bizim bahçeden zararımız yok gelen giden eş dost burayı ziyaret ediyor bizde bundan iftihar ediyoruz fakat bu ürünleri değerlendirebilsek bizler için çok daha iyi olacak. Biz lavantalardan yağ ediyoruz ama pazarlayamıyoruz.