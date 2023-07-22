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Yaşam
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Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi

2023-07-22 14:31:32
Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi

Kokusuyla mest eden, rengiyle büyüleyen lavanta bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor.

#1
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi

Sivas’ta doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen lavanta bahçesi vatandaşın ilgi odağı haline geldi.

#2
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Sofular köyüne bağlı Çaykara mevkiinde bulunan lavanta bahçesi görenleri mest ediyor. Feridun Tunçdemir tarafından ekilen lavanta büyüyerek adeta bozkırı mor renge boyadı. Doğal bir fotoğraf stüdyosunu andıran lavanta bahçesi, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi. Kozmetikten sağlığa birçok alanda faydası bulunan mor incinin rengi kadar kokusu da büyülüyor.

#3
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi

Lavanta bahçesinin kokusu insanı büyülerken renginin de adeta bir görsel şölen yaşattığını belirten Ahmet Turan Alpayar, “Bizim coğrafyada bu tarz ürünler biraz daha ters gibi gözüküyor ama burayı işleten kişilere de teşekkür ediyoruz. Şarkışla’da pancar, patates, buğday, arpa haricinde de bir şeyler yetiştiğini kanıtlamış oldu. Lavanta bahçesinin kokusu insanı büyülerken rengi de adeta bir görsel şölen yaşatıyor. Burada özellikle gün batımında çok güzel fotoğraf kareleri çıkıyor” dedi.

#4
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi

Biz ilk başta bu alanı ceviz bahçesi yapmayı düşünmüştük fakat sonra bize lavanta önerisi oldu ve bizde bu alana lavanta ektik ifadelerini kullanan bahçe sahibi Feridun Tunçdemir, “Lavantayı kozmetik alanda, ağrı kesici ilaçlarda kullandıklarını biliyoruz. Memleketimizde nadir olduğundan dolayı neye yaradığını ne maksatla kullanıldığını pek kimse bilmiyor.

#5
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi

Bizim de bunu tek başımıza tanıtmamıza gücümüz yetmiyor. Birkaç tane daha böyle lavanta bahçesi olduğunu ve bu işin ilerleyeceği konusunda bilgi alıyorum inşallah ilerleyen zamanlarda bizlere de faydası olur. Bizim bahçeden zararımız yok gelen giden eş dost burayı ziyaret ediyor bizde bundan iftihar ediyoruz fakat bu ürünleri değerlendirebilsek bizler için çok daha iyi olacak. Biz lavantalardan yağ ediyoruz ama pazarlayamıyoruz.

#6
Foto - Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi

Elimiz 35 litreye yakın yağ var. 20 miligramlık şişelere koyduk isteyen olursa veriyoruz. Çıkan yağı pazarlayamıyoruz bu konuda bize yardımcı olurlarsa memnun oluruz” açıklamalarında bulundu.

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