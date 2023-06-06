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Yaşam
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Fotoğraf tutkunları gelincik tarlalarının yolunu tuttu

2023-06-06 20:47:56
Fotoğraf tutkunları gelincik tarlalarının yolunu tuttu

#1
Foto - Fotoğraf tutkunları gelincik tarlalarının yolunu tuttu

İlçede yer alan Van Gölü kıyılarındaki tarlalarda açan gelincik çiçekleri, güzellikleriyle dikkat çekti.

#2
Foto - Fotoğraf tutkunları gelincik tarlalarının yolunu tuttu

Fotoğraf tutkunları da Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen bu güzelliği fotoğraflayarak, eşsiz manzarayı kayıt altına aldı.

#3
Foto - Fotoğraf tutkunları gelincik tarlalarının yolunu tuttu

Doğa fotoğrafçısı Büşra Güven Aşçıoğlu, göl kıyısında ortaya çıkan manzaraya duyarsız kalamadıklarını söyledi.

#4
Foto - Fotoğraf tutkunları gelincik tarlalarının yolunu tuttu

Bölgenin doğal güzelliklerini fotoğraflamaya çalıştıklarını anlatan Aşçıoğlu, "Bunu kaçırmak istemedik. Kırmızı gelinciklerle Van Gölü'nün mavisi çok güzel uyum içindeydi. Biz de güzel fotoğraflar elde ettik, çok güzel vakit geçirdik. Burası doğal bir fotoğraf stüdyosu gibi." dedi.

#5
Foto - Fotoğraf tutkunları gelincik tarlalarının yolunu tuttu

#6
Foto - Fotoğraf tutkunları gelincik tarlalarının yolunu tuttu

#7
Foto - Fotoğraf tutkunları gelincik tarlalarının yolunu tuttu

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