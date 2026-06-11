Vlahovic'in Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon Euro ve 10 milyon euroya yaklaşan bir imza parası talep ettiği, siyah-beyazlıların oyuncunun menajerinden indirim istediği belirtildi. 26 yaşındaki golcünün indirimi kabul etmesi halinde transferin önünde engel kalmayacağı belirtildi. Juventus'la sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılması beklenen Vlahovic'le Manchester United, Atletico Madrid ve Newcastle United ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 23 maça çıkan Vlahovic 10 gol ve 2 asist kaydetmişti.