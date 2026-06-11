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#1
Foto - Forvetin kralı geliyor... Ve Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a beklenen yanıt geldi

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için Vincenco Italiano'yla sözleşme imzalanmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Forvete yapacağı transferde Juventus'tan ayrılması beklenen Dusan Vlahovic'le ilgilenen siyah-beyazlılara Sırp golcüden yanıt geldi.

#2
Foto - Forvetin kralı geliyor... Ve Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a beklenen yanıt geldi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun transfer ve kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, ilk etapta 7 transfer gerçekleştirmek istediklerini söylemişti. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların kaleci, sol stoper, sol bek, orta saha, iki kanat ve forvet takviyesi planlanıyor.

#3
Foto - Forvetin kralı geliyor... Ve Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a beklenen yanıt geldi

Forvete önemli bir ismi transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın listesindeki aday Juventus'tan Dusan Vlahovic. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre İtalyan ekibiyle bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek Vlahovic'le ilgilenen Beşiktaş, forvet transferine ciddi bir bütçe ayırdı.

#4
Foto - Forvetin kralı geliyor... Ve Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a beklenen yanıt geldi

Vlahovic'in Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon Euro ve 10 milyon euroya yaklaşan bir imza parası talep ettiği, siyah-beyazlıların oyuncunun menajerinden indirim istediği belirtildi. 26 yaşındaki golcünün indirimi kabul etmesi halinde transferin önünde engel kalmayacağı belirtildi. Juventus'la sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılması beklenen Vlahovic'le Manchester United, Atletico Madrid ve Newcastle United ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 23 maça çıkan Vlahovic 10 gol ve 2 asist kaydetmişti.

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