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Spor
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Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

2023-09-20 12:07:47
Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Trendyol Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, sezon sonunda ipi göğüsleyerek hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland maçı için ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcı forma şansını değerlendiremeyen 3 yıldızı kulübede oturtacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yaptı.

#2
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi'nde sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente'yi mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

#3
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Aynı zamanda Süper Lig'e de bomba gibi bir giriş yaparak 4'te 4 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

#4
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Ligde son olarak Antalyaspor engelini geçen Kanarya'da, Cengiz Ünder sakatlık şoku yaşadı.

#5
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Milli yıldızın yerine giren İrfan Can Kahveci ise, maçın yıldızları arasında yer aldı.

#6
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Gol düellosuna sahne olan maçta 3 puana uzanan taraf ise F.Bahçe oldu.

#7
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Sarı-lacivertlilerde gözler ise şimdi Konferans Ligi'ne çevrildi...

#8
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

H Grubu'nda yer alan Kanarya, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı sahasında ağırlayacak.

#9
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

F.Bahçe bu maçtan galibiyetle ayrılmak ve gruplara iddiaları bir şekilde başlamak istiyor.

#10
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Ayrıca uzun vadede ülke puanında rakibimiz olabilecek Danimarka ekibini de mağlup ederek puan almasını engelleme peşinde...

#11
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın özellikle orta sahada kimi oynatacağı merak ediliyor.

#12
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Son oynanan Antalyaspor maçında Miha Zajc'ın performansından memnun kalınmadı.

#13
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

62 yaşındaki çalıştırıcı yaz transfer döneminde 6 numara transferi istese de bu karşılık bulmadı.

#14
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland maçındaki ilk 11 konusunda ince eleyip sık dokuyor.

#15
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Bu doğrultuda 3 futbolcu kesik yiyecek. İşte detaylar...

#16
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Bu süreçten sonra İrfan Can Eğribayat, 28 yaşındaki file bekçisini yedekleyen isim olacak.

#17
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Dominik Livakovic'in takıma ısınmasının ardından Hırvat kaleci, Antalyaspor maçında sahne aldı.

#18
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

OOSTERWOLDE KULÜBEYE

#19
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlanması sonrası sol bek bölgesinde Jayden Oosterwolde tercih edildi.

#20
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Hollandalı oyuncu, milli yıldızın sakatlığının atlatmasından dolayı kulübedeki yerini alacak.

#21
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

İSMAİL YÜKSEK GERİ DÖNÜYOR Antalyaspor maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için oynayamayan İsmail Yüksek, formayı geri alacak.

#22
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Verilen şansı iyi değerlendiremeyen Miha Zajc, sarı-lacivertlilerde ilk 11'de başlamayacak.

#23
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999'de Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Bursa Yıldırımspor'da başlayan İsmail, daha sonra Gölcükspor'a geçti. 2 yıl Kocaeli ekibinde forma giyen oyuncu, 2020 yazında Fenerbahçe'ye 65 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

#24
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi. F.Bahçe'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro... Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti. Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.

#25
Foto - Forma şansını değerlendiremediler! İsmail Kartal'dan 3 yıldıza neşter.. Düğmeye basıldı!

Dominik Livakovic, 9 Ocak 1995'te Hırvatistan'ın Zadar kentinde dünyaya geldi. Futbola Zadar'ın altyapısında başladı. 2012 yazında NK Zagreb'e transfer oldu ve burada başarılı bir grafik çizdi. ASpor'a göre; Dinamo Zagreb 2015 yazında oyuncunun bonservisini 625 bin Euro'ya aldı.

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