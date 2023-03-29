2023-03-29 15:27:38 Fondaş medya'dan iğrenç algı! 28 şubat pusuda
14 Mayıs seçimlerine yavaş yavaş yaklaşırken muhalefetin fondaş medyası durmadan postmodern taktiklerle algı operasyonlarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden zihinleri bulandırmaya çalışan muhalefet medyasının 28 şubat kafası milleti koalisyonlara razı etmek içinden elinden geleni yapmaya çalışıyor. 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken HDP'nin dahil olduğu 7'li koalisyon tehdit dilini artırırken fondaş medyada onları destekleyerek algı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.