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Fondaş medya'dan iğrenç algı! 28 şubat pusuda

2023-03-29 15:27:38
Fondaş medya'dan iğrenç algı! 28 şubat pusuda

14 Mayıs seçimlerine yavaş yavaş yaklaşırken muhalefetin fondaş medyası durmadan postmodern taktiklerle algı operasyonlarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden zihinleri bulandırmaya çalışan muhalefet medyasının 28 şubat kafası milleti koalisyonlara razı etmek içinden elinden geleni yapmaya çalışıyor. 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken HDP'nin dahil olduğu 7'li koalisyon tehdit dilini artırırken fondaş medyada onları destekleyerek algı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

#1
Foto - Fondaş medya'dan iğrenç algı! 28 şubat pusuda

VATANDAŞLAR KOALİSYONA RAZI EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR Türkiye 90'lı yıllarda medyanın koalisyon kurma girişimlerini, pazarlıklara ev sahipliği yaptığı dönemlere çok şahit oldu. Şimdilerde 7'li koalisyon ile benzer bir sürece tekrar geçiliyor. Muhalefet medyası ise postmodern taktiklerle milleti koalisyonlara razı etmeye çalışıyor.

#2
Foto - Fondaş medya'dan iğrenç algı! 28 şubat pusuda

7 BAŞLI YÖNETİM SAVUNULUYOR CHP yandaşı Enver Aysever'in 'Deprem bölgesinde AKP dışında herkes elinden geleni yaptı. TKP, sol gruplar, Suavi, AHBAP hepsi oradaydı. Kim yoktu? AKP yoktu. Devlet yoktu" sözleriyle yalanda hangi noktaya ulaştığının en büyük göstergesi. Sözde "ojbektif, tarafsız" gazeteciler ekranlardan açık açık "Cumhur İttifakı'na oy vermeyin" diye muhalefet ağzıyla çağrılar yapıyor. 7 başlı yönetimi savunmaya çalışan bu fondaş isimler, özellikle gençlere "koalisyonlar iyidir" algısını yerleştirmeye çalışıyor.

#3
Foto - Fondaş medya'dan iğrenç algı! 28 şubat pusuda

KADIN SEÇMENLER KORKUTULUYOR Kadın seçmeni korkutup oyunu alabileceğini hesaplayanlar, Cumhur İttifakı'nı, ona destek verenleri Taliban rejimine benzetebiliyor. Halk TV moderatörü Şirin Payzın'a göre Saadet Partisi cici, ama Yeniden Refah Partisi ve destek verdiği Cumhur İttifakı Taliban kafası... Athena Gökhan, Muharrem İnce'yi Atatürkçülükten aforoz edebileceğini düşünüyor. Piyanist Fazıl Say mesela... Diyor ki Akşener'i sosyal medya linci ile masaya oturtmayı başardık. Aynı taktiği Muharrem İnce için de uygulamamız lazım... Seve seve olmazsa, söve söve o da olmazsa döve döve taktiği uygulanıyor.

#4
Foto - Fondaş medya'dan iğrenç algı! 28 şubat pusuda

ERDOĞAN ÜZERİNDEN ALGI Seçime yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı üzerinden algı operasyonları yapılıyor. Ekranlardan millete haddini bildirmeye çalışanlar oluyor. 28 şubat kafası hala pusuda bekliyor. HDP kampanyaları ile zihni işgal edilenler artık, PKK bombacısı teröristin Ağrı Doğu Beyazıt'ta HDP binasına girip çıkması da sanki normalmiş gibi davranıyor. Terörist elebaşların peş peşe yaptığı açıklamaları düşünce özgürlüğü gibi algı oluşturuluyor. Türkiye'de HDP kampanyası yürütülürken, Fransa Senato'sunda teröristlere madalya veriliyor. Cici PKK/YPG algısı pekiştirilmeye çalışılıyor. GERÇEKLER ÇARPITILIYOR Aynı şekilde PKK ile bağlantısını inkar etmeyen HDP'yi kucaklarken, Türkiye'ye bağlılığını açık açık ilan eden Hüda Par'ı karalamaya çalışıyorlar. Üstelik altılı masadan herkesin Hüda-Par'ın kapısına gidip destek istediği halde muhalif medyanın kalemşorları gerçekleri çarpıtmakta da bir sakınca görmüyor.

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