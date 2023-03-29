Fondaş medya'dan iğrenç algı! 28 şubat pusuda

ERDOĞAN ÜZERİNDEN ALGI Seçime yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı üzerinden algı operasyonları yapılıyor. Ekranlardan millete haddini bildirmeye çalışanlar oluyor. 28 şubat kafası hala pusuda bekliyor. HDP kampanyaları ile zihni işgal edilenler artık, PKK bombacısı teröristin Ağrı Doğu Beyazıt'ta HDP binasına girip çıkması da sanki normalmiş gibi davranıyor. Terörist elebaşların peş peşe yaptığı açıklamaları düşünce özgürlüğü gibi algı oluşturuluyor. Türkiye'de HDP kampanyası yürütülürken, Fransa Senato'sunda teröristlere madalya veriliyor. Cici PKK/YPG algısı pekiştirilmeye çalışılıyor. GERÇEKLER ÇARPITILIYOR Aynı şekilde PKK ile bağlantısını inkar etmeyen HDP'yi kucaklarken, Türkiye'ye bağlılığını açık açık ilan eden Hüda Par'ı karalamaya çalışıyorlar. Üstelik altılı masadan herkesin Hüda-Par'ın kapısına gidip destek istediği halde muhalif medyanın kalemşorları gerçekleri çarpıtmakta da bir sakınca görmüyor.