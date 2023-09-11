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Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...
Spor
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Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

2023-09-11 14:24:16
Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

Transferi büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray, transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katmıştı. Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay, Angelino ve Tete gibi isimlerle başlayan transfer hamleleri, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ile sona ermişti. Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda kimsenin beklemediği bir ayrılık gerçekleşmek üzere. İşte tüm ayrıntılar...

#1
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer döneminde kadroya katılan isimler büyük ses getirdi.

#2
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

Angelino, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tete, Bakambu ve Halil Dervişoğlu gibi isimleri transfer eden sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin de bonservisini almıştı.

#3
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

Transferin son günlerinde de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi transfer ederek adından söz ettirmişti.

#4
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

Buna karşın Galatasaray; Mostafa Mohamed, Nicolo Zaniolo, Fredrik Midtsjö, Morutan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu gibi isimlerle yollarını ayırmıştı.

#5
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

Türkiye'de transferin biteceği 15 Eylül'e kadar çalışmalarını devam ettiren sarı-kırmızılılar, yerli oyuncu havuzunu genişletmek için yoğun mesai harcıyordu.

#6
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

Milliyet'e göre; Türkiye'de transferin biteceği 15 Eylül'e kadar çalışmalarını devam ettiren sarı-kırmızılılar, yerli oyuncu havuzunu genişletmek için yoğun mesai harcıyordu.

#7
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

BEKLENMEDİK AYRILIK Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

#8
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

İtalyan basınında yer alan habere göre, Belçikalı yıldızla İtalya'dan Fiorentina ve Lazio'nun ilgilendiği belirtildi.

#9
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

NAPOLI ZOR İtalya'dan Fiorentina ve Lazio'nun dışında, Mertens'in 9 yıl boyunca formasını giydiği Napoli'ye dönme ihtimalinin de bulunduğu aktarıldı.

#10
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

Ancak 36 yaşındaki futbolcu için bu ihtimalin şu anda çok uzak olduğu kaydedildi.

#11
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

Mertens'in geleceğinin önümüzdeki aylarda netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakabileceğini söylemişti.

#12
Foto - Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

Galatasaray forması altında 42 maçta sahaya çıkan Dries Mertens, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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