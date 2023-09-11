Flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu: Galatasaray'da kimsenin beklemediği ayrılık! Geri dönüyor...

Transferi büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray, transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katmıştı. Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay, Angelino ve Tete gibi isimlerle başlayan transfer hamleleri, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ile sona ermişti. Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda kimsenin beklemediği bir ayrılık gerçekleşmek üzere. İşte tüm ayrıntılar...