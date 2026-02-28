Flaş karar almalısınız! Ramazan Ayı'nda kalp hastaları için net bilgiler geldi sağlıkçı isimden...

Hem ramazan orucunun hem de aralıklı oruç denen yöntemim son yıllarda yapılan birçok bilimsel araştırma ile kalp ve damar dostu olduğu ortaya konmuştur. Metabolizmamızı dinlendirmek ve kalp damar sağlığını korumak için Ramazan bize güzel bir fırsat tanıyor diyebiliriz. Fakat elbette ki burada sağlıklı bir kalp damar sistemini korumaktan bahsediyoruz. Bazı hasta gruplarında ise dikkatli olmak gerekmekte. Bunların en başında şeker, tansiyon, kalp gibi kronik hastalıklar geliyor. Bu kronik hastalıklara sahip olan kişiler ezbere bir yaklaşımdan ziyade bireysel olarak olarak ele alınmalı. Yani eğer her şey kontrol altındaysa ve ilaç düzeni aksamıyorsa kişi de orucu tolere edebiliyorsa bir tansiyon hastasının oruç tutması vücuduna bir zarar değil aksine şifa kaynağı olabilir, fakat bir başka tansiyon hastasında ise dengeyi bozup ciddi dalgalanmalara neden olabilir.