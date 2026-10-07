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Ekonomi
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SGK uzmanı tek tek açıkladı! Hükümetin gizli planı deşifre oldu, milyonlarca emekli bayram edecek

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SGK uzmanı tek tek açıkladı! Hükümetin gizli planı deşifre oldu, milyonlarca emekli bayram edecek

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü kulağı maaşlara yapılacak ek iyileştirmelere çevrilirken, SGK Uzmanı Dilek Ete'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Orta Vadeli Program'daki sıkı para politikaları nedeniyle yıl sonuna kadar seyyanen zam beklentisinin zayıf olduğunu belirten Ete, asıl hamlenin seçim takvimiyle birlikte geleceğini söyledi. Uzman isim, Temmuz 2027 veya 2027 yılının sonunu köklü bir maaş düzenlemesi ve seyyanen zam için en güçlü tarih olarak işaret etti.

#1
Foto - SGK uzmanı tek tek açıkladı! Hükümetin gizli planı deşifre oldu, milyonlarca emekli bayram edecek

Mevcut emekli maaşlarının yetersiz kaldığını vurgulayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, katıldığı Youtube yayınında yaptığı açıklamada emeklilerin tek çıkış yolu olarak gördüğü "seyyanen zam" beklentisini masaya yatırdı.

#2
Foto - SGK uzmanı tek tek açıkladı! Hükümetin gizli planı deşifre oldu, milyonlarca emekli bayram edecek

Açıklanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) içeriğinde emekli ve çalışanları rahatlatacak adımlardan ziyade prim gelirlerini artırma ve mali dengeyi koruma hedeflerinin öne çıktığını belirten Ete, kısa vadede yüzleri güldürecek bir düzenleme beklemediğini dile getirdi.

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Foto - SGK uzmanı tek tek açıkladı! Hükümetin gizli planı deşifre oldu, milyonlarca emekli bayram edecek

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle yıl sonuna ilişkin seyyanen zam beklentilerinin zayıfladığını aktaran uzman isim, gözlerin doğrudan seçim takvimine çevrilmesi gerektiğini söyledi.

#4
Foto - SGK uzmanı tek tek açıkladı! Hükümetin gizli planı deşifre oldu, milyonlarca emekli bayram edecek

Seyyanen zam düzenlemesinin eninde sonunda hayata geçeceğini belirten Dilek Ete, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - SGK uzmanı tek tek açıkladı! Hükümetin gizli planı deşifre oldu, milyonlarca emekli bayram edecek

"Hükümetin seçimden önce emeklilere ve çalışanlara kesinlikle seyyanen bir zam yapacağını söyleyebilirim. Ancak Orta Vadeli Program'daki sıkılaşma nedeniyle bu adımın yıl sonuna kadar atılması zor görünüyor.

#6
Foto - SGK uzmanı tek tek açıkladı! Hükümetin gizli planı deşifre oldu, milyonlarca emekli bayram edecek

Temmuz 2027 veya 2027 yılının sonu, bu seyyanen zam veya köklü oran düzenlemesi için en güçlü tarih olarak öne çıkıyor."

#7
Foto - SGK uzmanı tek tek açıkladı! Hükümetin gizli planı deşifre oldu, milyonlarca emekli bayram edecek

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Yorumlar

Ysf

20 milyon emeklisi olan bir ülkede emekli maaşlarına zam konusundan başka en çok raitingi hangi konu alabilir. Atın atabildiğiniz kadar. Kalede 70 lik 80 lik ihtiyarların tutacak halide yok.
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