SGK uzmanı tek tek açıkladı! Hükümetin gizli planı deşifre oldu, milyonlarca emekli bayram edecek

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü kulağı maaşlara yapılacak ek iyileştirmelere çevrilirken, SGK Uzmanı Dilek Ete'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Orta Vadeli Program'daki sıkı para politikaları nedeniyle yıl sonuna kadar seyyanen zam beklentisinin zayıf olduğunu belirten Ete, asıl hamlenin seçim takvimiyle birlikte geleceğini söyledi. Uzman isim, Temmuz 2027 veya 2027 yılının sonunu köklü bir maaş düzenlemesi ve seyyanen zam için en güçlü tarih olarak işaret etti.