Apar topar toplatılıyor! Masa tenisi takımında kimyasal skandalı
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Piyasadaki denetimler sırasında incelemeye alınan bir masa tenisi takımı ürününde insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) maddeleri tespit edildi. Kimyasal risk testlerinden sınıfta kalan ürün için acil koduyla piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı çıkarıldı.