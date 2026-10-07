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Apar topar toplatılıyor! Masa tenisi takımında kimyasal skandalı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Apar topar toplatılıyor! Masa tenisi takımında kimyasal skandalı

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Piyasadaki denetimler sırasında incelemeye alınan bir masa tenisi takımı ürününde insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) maddeleri tespit edildi. Kimyasal risk testlerinden sınıfta kalan ürün için acil koduyla piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı çıkarıldı.

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Foto - Apar topar toplatılıyor! Masa tenisi takımında kimyasal skandalı

Türkiye'de satılan bir masa tenisi takımı ürününde kurşun ve kadmiyum bulundu.

#2
Foto - Apar topar toplatılıyor! Masa tenisi takımında kimyasal skandalı

Testi geçemeyen ürün Ticaret Bakanlığı tarafından satışa yasaklanarak toplandı.

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Foto - Apar topar toplatılıyor! Masa tenisi takımında kimyasal skandalı

Ticaret Bakanlığı denetimlerinde bir masa tenisi takımıyla ilgili ortaya çıkan sonuç yasak ve toplatma kararı getirdi.

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Foto - Apar topar toplatılıyor! Masa tenisi takımında kimyasal skandalı

KİMYASAL RİSK TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ: Gelişmeyi aktaran Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

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Foto - Apar topar toplatılıyor! Masa tenisi takımında kimyasal skandalı

Kaplan, paylaşımında "Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetim sonucunda bir masa tenisi takımı ürününün kimyasal risk taşıdığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Foto - Apar topar toplatılıyor! Masa tenisi takımında kimyasal skandalı

YASAKLAMA VE TOPLATMA KARARI ALINDI: Kaplan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın devamında şu cümleleri sarf etti:

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Foto - Apar topar toplatılıyor! Masa tenisi takımında kimyasal skandalı

"Ürünün, Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Tayini testlerinden kalır sonuç aldığı belirlenmiş; ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz."

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