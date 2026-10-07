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Tutuklu Yasin Kol'dan cevap bekleyen sorular: Artık soruşturmalar kritik noktada...

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Tutuklu Yasin Kol'dan cevap bekleyen sorular: Artık soruşturmalar kritik noktada...

Bahis iddiasıyla tutuklanan Yasin Kol için sorular cevap bekliyor...

#1
Foto - Tutuklu Yasin Kol'dan cevap bekleyen sorular: Artık soruşturmalar kritik noktada...

İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'sinin prens hakemi Yasin Kol, MASAK raporlarındaki 135 milyon TL’lik devasa işlem hacmi ve yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklandı. Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile mesajlaşmaları da dosyada yer alan Kol için yanıt bekleyen kritik sorular gündemde: Bu devasa rakamların kaynağı ne?

#2
Foto - Tutuklu Yasin Kol'dan cevap bekleyen sorular: Artık soruşturmalar kritik noktada...

Çöken MHK'nin prens hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. İsnat edilen suçlar: 7258 sayılı kanuna muhalefet (yasa dışı bahis ve şans oyunları), evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma.

#3
Foto - Tutuklu Yasin Kol'dan cevap bekleyen sorular: Artık soruşturmalar kritik noktada...

Hakem hakkındaki yasa dışı bahis ve şüpheli finansal hareket iddialarının dayanağı, MASAK'ın banka ve hesap dökümlerinden çıkardığı resmi veriler. 2012–2026 yılları arasında hesaplarda 135 milyon TL'lik devasa bir işlem hacmi var. Sadece 2026 yılında hesaba 22,3 milyon TL giriş, 40,8 milyon TL çıkış olmuş.

#4
Foto - Tutuklu Yasin Kol'dan cevap bekleyen sorular: Artık soruşturmalar kritik noktada...

Tüm bu gelişmeler ışığında Yasin Kol'dan şu sorular cevap bekliyor: Süper Lig hakemliği ve sivil mesleğinden elde ettiği resmi gelir ne kadardır? Hesabındaki 135 milyon TL'lik toplam işlem hacminin kaynağı nedir? Sadece 2026 yılı içerisinde hesabına giren 22,3 milyon TL ve çıkan 40,8 milyon TL kimlerden, hangi gerekçeyle gelmiş ve nerelere transfer edilmiştir?

#5
Foto - Tutuklu Yasin Kol'dan cevap bekleyen sorular: Artık soruşturmalar kritik noktada...

Parayı gönderen veya alan şahıslar ya da şirketler arasında yasa dışı bahis sitesi yöneticileri veya bunlarla bağlantılı kişiler var mıdır? Banka hesaplarını başkasına kullandırmış mıdır? Hesabına gelen paralar üzerinden komisyon almış mıdır?

#6
Foto - Tutuklu Yasin Kol'dan cevap bekleyen sorular: Artık soruşturmalar kritik noktada...

Tutuklanan eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile yaptığı mesajlaşmaların içeriği nedir? Hakem atamalarıyla ilgili aralarında nasıl bir görüşme gerçekleşmiştir?

#7
Foto - Tutuklu Yasin Kol'dan cevap bekleyen sorular: Artık soruşturmalar kritik noktada...

İngilizce yeterliliği ve FIFA kokartı olmamasına rağmen kritik maçlara atanması konusunda MHK üyeleriyle veya üçüncü kişilerle bir anlaşması olmuş mudur?

#8
Foto - Tutuklu Yasin Kol'dan cevap bekleyen sorular: Artık soruşturmalar kritik noktada...

Fotospor'a göre; Yönettiği müsabakalar öncesinde veya sonrasında bahis oranlarını etkileyecek şekilde (sarı/kırmızı kart, penaltı, maç sonucu) herhangi bir telkin veya maddi menfaat teklifi almış mıdır?

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