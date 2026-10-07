Tutuklu Yasin Kol'dan cevap bekleyen sorular: Artık soruşturmalar kritik noktada...

Tüm bu gelişmeler ışığında Yasin Kol'dan şu sorular cevap bekliyor: Süper Lig hakemliği ve sivil mesleğinden elde ettiği resmi gelir ne kadardır? Hesabındaki 135 milyon TL'lik toplam işlem hacminin kaynağı nedir? Sadece 2026 yılı içerisinde hesabına giren 22,3 milyon TL ve çıkan 40,8 milyon TL kimlerden, hangi gerekçeyle gelmiş ve nerelere transfer edilmiştir?