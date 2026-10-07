  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dikkat çeken hamle olacak mı? Montella gidiyor Arda Turan geliyor “Fıs fıs İsmail”den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Reisim acıma, ayıp ya Balıktan sonra neden helva tüketiliyor? Yıllardır süren geleneğin şaşırtan nedeni Üzerindeki kabartmalar dikkat çekti! Denizin dibinden altın sikke çıktı “Son yılların en büyük transferi” deniliyor! Rozeti takmak için AK Parti Genel Merkezi’ne gelen Cemil Tugay’dan flaş açıklamalar Afrika kıtasında skandal gelişme: Türkiye'ye karşı hava savunma sistemi talep ettiler İsmail Kartal peki ne yapacak? Teknik heyet talep etti: Tüm Kadıköy bunu merak ediyor... Otomotiv endüstrimiz coştu: Bir ayda 4 milyar dolarlık ihracat Transfer olacak mı diye beklenirken... Mourinho ve Zidane, Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti! Müthiş gelişme ortaya saçıldı: Olmaz denilen mi olacak? Gabigol gelecek mi?
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, kritik noktada petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için harekete geçti.

#1
Foto - Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Trabzon açıklarında petrol ve doğal gaz arama ile sismik veri toplama çalışmalarına başladı.

#2
Foto - Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa, Batı Karadeniz'deki faaliyetlerinin ardından rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi. 24 Eylül'de ikmal, bakım ve onarım için Trabzon Limanı'na demirleyen gemi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından limandan ayrılarak Trabzon açıklarında çalışmaya başladı.

#3
Foto - Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Geminin deniz tabanının jeolojik yapısını inceleyerek petrol ve doğal gaz potansiyeline ilişkin sismik veri topladığı öğrenildi. Çalışmaların Ekim 2026-Haziran 2027 döneminde Tirebolu ile Rize arasındaki Karadeniz açıklarında sürdürülmesi planlanıyor.

#4
Foto - Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Sismik araştırma sırasında Barbaros Hayreddin Paşa'nın kıç kısmından 8,7 kilometre uzunluğunda 6 ayrı kablo çekilecek. Toplam 600 metre genişliğe ulaşacak ekipman nedeniyle geminin ani manevra yapmasının veya durmasının mümkün olmayacağı belirtildi.

#5
Foto - Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Çalışmalar sırasında balıkçı teknelerinin gemi ve arkasındaki ekipmanlardan uzak durmaları istenirken, Barbaros Hayreddin Paşa'ya her yönden en az 6 deniz mili mesafeden geçiş yapılması konusunda uyarı yapıldı. Çalışma sahasına yakın bölgelerde balıkçılık yapılmaması ve ağ atılmaması istendi.

#6
Foto - Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, 25 Eylül'de çalışma yapılacak bölgeye ilişkin koordinatların bölgedeki balıkçılar ile paylaşıldığını belirtti. Mutlu "Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin kaptanıyla bir iletişimimiz oldu. Trabzon Liman Başkanlığı ile de görüştük. 25 Eylül'de bu konuyla ilgili koordinatlar verildi ve bilgi paylaşımı yapıldı. Tirebolu ile Hopa arasında bir çalışma yürütülecek. Şu anda balıkçılığın da yoğun olduğu bölge Tirebolu ile Hopa arası. Biz Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin süvarisiyle görüştüğümüzde, ilk etapta 70-80 mil açıkta çalışma yapılacağını söyledi. 70-80 mil açıkta çalışılacaksa bunun balıkçıya herhangi bir zararı olmaz. Geminin arkasında yaklaşık 7-8 kilometre uzunluğunda, altı adet kablo şeklinde sismik çalışma ekipmanı bulunacak. Dolayısıyla kıyıya yakın bölgelerde yapılacak çalışmalarda balıkçılığın etkilenebileceğini düşünüyoruz. Balıkçı teknelerinin 3-5 mil mesafeden çalışmadan uzak durması gerektiği belirtiliyor" dedi.

#7
Foto - Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Sismik araştırma sırasında geminin arkasında yaklaşık 7-8 kilometre uzunluğunda 6 kablo bulunacağını aktaran Mutlu, çalışmaların kıyıya yaklaşması halinde balıkçılığın etkilenebileceğini dile getirdi. Mutlu, "Şu anda 70-80 mil açıkta herhangi bir avcılığımız yok. Dolayısıyla şu aşamada bir sıkıntı görünmüyor. Ancak kısa bir süre içerisinde kıyıya yakın bölgelerde çalışmaya başlanırsa bunun sorun oluşturabileceğini düşünüyorum. Nisan ayına doğru kıyılara yakın çalışma yapılması halinde, zaten 1 Nisan'dan itibaren av yasağının başlamasıyla birlikte bu konunun daha rahat çözülebileceğini düşündük.

#8
Foto - Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Aramızda böyle bir istişare oldu. Biz de kendimize bağlı balıkçı kooperatiflerine gerekli uyarıları yaptık. Ancak burada sadece bölgedeki balıkçılarımız bulunmuyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden balıkçılar geliyor. Bandırma'dan Boğaz kayıklarına kadar farklı bölgelerden tekneler burada avcılık yapıyor. Marmara'dan gelen tekneler dahi bugün bu bölgede balıkçılık yapıyor. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir süreç" diye konuştu.

#9
Foto - Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Balıkçı kooperatiflerine gerekli uyarıları yaptıklarını belirten Mutlu, "Buradaki asıl hedefimiz ve amacımız, balıkçımızın bu çalışmadan zarar görmemesi ve aynı zamanda yürütülen sismik çalışmanın da sekteye uğramamasıdır. Seyir Dairesi veya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü vasıtasıyla balıkçılara anons yapılması ve gerekli bilgilendirmenin sağlanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Biz de elimizden geldiğince bu bilgilerin balıkçılarımıza duyurulmasını sağlamaya çalışacağız. Şu anda 70-80 mil açıkta bir avcılığımız olmadığı için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ancak çalışma kısa süre içerisinde kıyıya doğru ilerlerse bunun bir sorun oluşturabileceği kanaatindeyim. İnşallah böyle bir durum yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi
Dünya

BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi

Birleşik Arap Emirlikleri, kandan beslenen terör devleti İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in mahsur kaldığı araçta katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini Cumhur..
Hizbullah, İsrail'e ömür biçti
Dünya

Hizbullah, İsrail'e ömür biçti

Hizbullah lideri Kasım yaptığı açıklamasında "Zaman alsa da İsrail, Lübnan'ın güneyinde kalamayacak" ifadelerini kullandı.

Husilerin Aden Havalimanı'nı 2 füzeyle hedef aldığı bildirildi
Dünya

Husilerin Aden Havalimanı'nı 2 füzeyle hedef aldığı bildirildi

Aden İl Emniyet Müdürlüğü, İran destekli Husilerin güneydeki Aden Uluslararası Havalimanı'na 2 füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Açıkl..
Türkiye yeni güne operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda eski belediye başkanı dahil 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Danışmanın rüşvet itirafı sus pus etti: Parayı verenler mutlu vermedi!
Gündem

Danışmanın rüşvet itirafı sus pus etti: Parayı verenler mutlu vermedi!

Ahtapot gibi sardığı İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş talana imza atan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile 53’ü tutuklu 436 sanığın yargı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23