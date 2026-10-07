Türk gemisi petrol ve doğalgaz için kritik noktada : 'Yaklaşmayın' uyarısı yapıldı

Balıkçı kooperatiflerine gerekli uyarıları yaptıklarını belirten Mutlu, "Buradaki asıl hedefimiz ve amacımız, balıkçımızın bu çalışmadan zarar görmemesi ve aynı zamanda yürütülen sismik çalışmanın da sekteye uğramamasıdır. Seyir Dairesi veya Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü vasıtasıyla balıkçılara anons yapılması ve gerekli bilgilendirmenin sağlanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Biz de elimizden geldiğince bu bilgilerin balıkçılarımıza duyurulmasını sağlamaya çalışacağız. Şu anda 70-80 mil açıkta bir avcılığımız olmadığı için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ancak çalışma kısa süre içerisinde kıyıya doğru ilerlerse bunun bir sorun oluşturabileceği kanaatindeyim. İnşallah böyle bir durum yaşanmaz" ifadelerini kullandı.