2023-11-06 13:58:49 Flaş gelişme tüm dünyada heyecana sebep oldu! “Ve ‘Türk Devri’ başladı” diyerek duyurdular! Hayırlı uğurlu olsun inşallah
Meryem Aybike Sinan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi’nden çıkan sonuç bildirisinin bütün Türk dünyasında heyecana sebep olduğunu belirtti. “Üye ülkelerdeki ilgili makamların da özveri ile çalışıp Zirve’de alınan bu kararları bir an önce hayata geçireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullanan Sinan, Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: