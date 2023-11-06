  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sırrı ortaya çıktı! Canan Karatay bunun da yöntemini söyledi! Hay Allah senden razı olsun be hocam

Neler çıktı neler! PKK’lıların inine girildi

SGK'nın yeni listesi belli oldu: Erken emeklilik fırsatına sahip olacak meslekler güncellendi! İşte erken emekli olabilecek o meslekler

Cihat Yaycı'dan Hakan Fidan'a acil olarak çağrı: Türkiye Filistin ile hemen bunu yapmalı

Elon Musk bombayı patlattı! Bunu yapacağını duyurdu! Bütün dünya şaşkın

İlber Ortaylı’nın Atatürk’ün boyuyla ilgili açıklaması olay oldu! Senin ağzın ne söylüyor hocam

Türkiye'ye şok 12 Kasım uyarısı! “Artık çok yakın” deyip duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hadi git işine be Mahsun Kırmızıgül! Öyle bir siyasi çıkış yaptı ki “yuh” dedirtti

Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

“Sabah yediğimi bile unutuyorum” diyenler, bu haber sizin için! Bu şey, unutkanlıkla savaşta bire bir! Artık avuç avuç götüreceksiniz
Medya
4
Flaş gelişme tüm dünyada heyecana sebep oldu! "Ve ‘Türk Devri’ başladı" diyerek duyurdular! Hayırlı uğurlu olsun inşallah

2023-11-06 13:58:49
Flaş gelişme tüm dünyada heyecana sebep oldu! “Ve ‘Türk Devri’ başladı” diyerek duyurdular! Hayırlı uğurlu olsun inşallah

Meryem Aybike Sinan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi’nden çıkan sonuç bildirisinin bütün Türk dünyasında heyecana sebep olduğunu belirtti. “Üye ülkelerdeki ilgili makamların da özveri ile çalışıp Zirve’de alınan bu kararları bir an önce hayata geçireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullanan Sinan, Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Flaş gelişme tüm dünyada heyecana sebep oldu! "Ve ‘Türk Devri’ başladı" diyerek duyurdular! Hayırlı uğurlu olsun inşallah

“Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapıldı. Zirve’nin ardından 10. Zirve bildirisi yayınlandı. Bildiriyi incelediğimizde hemen her alanda “Dilde, Fikirde, İş’te Birlik” şiarıyla yol haritasının çizildiğini görüyoruz. Dünyanın çok ciddi bir sınamadan geçtiği şu zor günlerde bu Zirve’den çıkan sonuç bildirisi bütün Türk dünyasında heyecana neden oldu.

#2
Foto - Flaş gelişme tüm dünyada heyecana sebep oldu! "Ve ‘Türk Devri’ başladı" diyerek duyurdular! Hayırlı uğurlu olsun inşallah

(…) Toplam 156 maddelik zirve bildirisinde sanattan, kültüre, ekonomiden eğitime, teknolojiden tıbba, bilimden spora kadar birçok konu masaya yatırıldı ve kararlar alındı. Üye ülkelerdeki ilgili makamların da özveri ile çalışıp Zirve’de alınan bu kararları bir an önce hayata geçireceğine inanıyoruz.

#3
Foto - Flaş gelişme tüm dünyada heyecana sebep oldu! "Ve ‘Türk Devri’ başladı" diyerek duyurdular! Hayırlı uğurlu olsun inşallah

10. Türk Zirvesi büyük Türk milletine hayırlı uğurlu olsun inşallah.”

HAWK füzesi: hedefe atış sırasında resmen havada infilak etti, bozuldu! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu
Dünya

HAWK füzesi: hedefe atış sırasında resmen havada infilak etti, bozuldu! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Ukrayna’ya ait olan MIM-23B I-HAWK Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi havadayken arızalandı! Hedefe angajman gerçekleştirdiği sırada arızalanar..
Kontrolden çıkan Demir Kubbe İsrail'i vurdu
Dünya

Kontrolden çıkan Demir Kubbe İsrail'i vurdu

İsrail'i füzelerden korumak için yapılan Demir Kubbe, İsrail'i vurdu
6 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

6 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (6 Kasım 2023) sunuyoruz...

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! Sürpriz isimler...
Siyaset

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! Sürpriz isimler...

CHP'nin yeni Genel Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel'in A Takımı belli oldu.
Son dakika! Gazze İçişleri Bakanlığı: Tam 1 milyon 600 bin kişi...
Gündem

Son dakika! Gazze İçişleri Bakanlığı: Tam 1 milyon 600 bin kişi...

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 600 ..
Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan'ın Türkiye ile "verimli bir diyalog" içinde sorunları çözmek istediğini belirter..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23