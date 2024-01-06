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Siyaset
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Flaş gelişme! AK Parti’nin 14 belediye başkan adayı belli oldu! O isim, "Erdoğan teklif etti, aday oluyorum" diyerek açıkladı

2024-01-06 15:13:54
Flaş gelişme! AK Parti’nin 14 belediye başkan adayı belli oldu! O isim, “Erdoğan teklif etti, aday oluyorum” diyerek açıkladı

AK Parti'nin İstanbul adayı yarın (pazar günü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan'ın İstanbul adayıyla birlikte 28 ilin belediye başkan adayını da açıklayacağı belirtilirken, o isimlerden 14'ü şimdiden belli oldu. CHP esi Milletvekili Aydın Ayaydın, AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor. Ayaydın, "Teklif 1.5 ay önce Sayın Erdoğan'dan geldi" dedi.

#1
Foto - Flaş gelişme! AK Parti’nin 14 belediye başkan adayı belli oldu! O isim, "Erdoğan teklif etti, aday oluyorum" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14:00'te yapılacak tolantı ile AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 şehrin adayını açıklayacak. Erdoğan açıklamadan İsmail Saymaz, AK Parti adaylarını açıklamaya başladı. İşte AK Parti'nin belli olan 14 büyükşehir belediye başkanı adayı ve illeri... Erdoğan Pazar günü 12 Büyükşehir ile 16 il belediye başkan adayını açıklayacak. 15 Ocak'ta da Ankara'da büyükşehir ve illerin tamamı açıklanacak. İlçelerin açıklanması Ocak sonu gibi olacak.  Erdoğan’ın yarın adaylarını duyuracağı iller de netleşti. İşte yarın adayı belli olacak iller...

#2
Foto - Flaş gelişme! AK Parti’nin 14 belediye başkan adayı belli oldu! O isim, "Erdoğan teklif etti, aday oluyorum" diyerek açıkladı

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt’un adayları yarın ilan edilecek. Aday gösterilecek isimlere dün itibarıyla adaylıkları tebliğ edildi ve İstanbul'a çağrıldı. AK Parti yarınki aday tanıtımına hazırlanırken Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AK Parti adaylarından 14'ünü isim isim açıkladı. "Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak" diyen Saymaz, "Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi. Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili." dedi.

#3
Foto - Flaş gelişme! AK Parti’nin 14 belediye başkan adayı belli oldu! O isim, "Erdoğan teklif etti, aday oluyorum" diyerek açıkladı

İsmail Saymaz, Muğla Adayı Aydın Ayaydın'ın ardından AK parti'nin 5 büyükşehir belediye başkan adayını da duyurdu. AK Parti’de diğer bazı büyükşehirlerde adı geçen adaylar: İzmir: Hamza Dağ Erzurum: Mehmet Sekmen Mardin: Veysi Şahin Aydın: Mustafa Savaş Balıkesir: Yücel Yılmaz

#4
Foto - Flaş gelişme! AK Parti’nin 14 belediye başkan adayı belli oldu! O isim, "Erdoğan teklif etti, aday oluyorum" diyerek açıkladı

İsmail saymaz dün da AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu belirterek, diğer illeri ve adaylarını şöyle sıralamıştı:  Ankara: Turgut Altınok Adana: Halil Nacar Antalya: Hakan Tütüncü Bursa: Alinur Aktaş Gaziantep: Fatma Şahin Sakarya: Rıdvan Duran Trabzon: Murat Zorluoğlu

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