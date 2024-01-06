2024-01-06 15:13:54 Flaş gelişme! AK Parti’nin 14 belediye başkan adayı belli oldu! O isim, “Erdoğan teklif etti, aday oluyorum” diyerek açıkladı
AK Parti'nin İstanbul adayı yarın (pazar günü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan'ın İstanbul adayıyla birlikte 28 ilin belediye başkan adayını da açıklayacağı belirtilirken, o isimlerden 14'ü şimdiden belli oldu. CHP esi Milletvekili Aydın Ayaydın, AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor. Ayaydın, "Teklif 1.5 ay önce Sayın Erdoğan'dan geldi" dedi.