Flaş gelişme! AK Parti’nin 14 belediye başkan adayı belli oldu! O isim, “Erdoğan teklif etti, aday oluyorum” diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14:00'te yapılacak tolantı ile AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 şehrin adayını açıklayacak. Erdoğan açıklamadan İsmail Saymaz, AK Parti adaylarını açıklamaya başladı. İşte AK Parti'nin belli olan 14 büyükşehir belediye başkanı adayı ve illeri... Erdoğan Pazar günü 12 Büyükşehir ile 16 il belediye başkan adayını açıklayacak. 15 Ocak'ta da Ankara'da büyükşehir ve illerin tamamı açıklanacak. İlçelerin açıklanması Ocak sonu gibi olacak. Erdoğan’ın yarın adaylarını duyuracağı iller de netleşti. İşte yarın adayı belli olacak iller...