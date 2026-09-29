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Fiziksel engeli onu durduramadı: Azmiyle tıp fakültesini kazandı!

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Fiziksel engeli onu durduramadı: Azmiyle tıp fakültesini kazandı!

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan yüzde 68 bedensel engelli Muhammed Kasım Yaylı (20), tam burs alarak tıp fakültesine girdi. Yaylı'nın azmi binlerce gence ilham oldu.

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Foto - Fiziksel engeli onu durduramadı: Azmiyle tıp fakültesini kazandı!

Alınan bilgiye göre, Muhammed Kasım Yaylı, yüzde 68 bedensel engelli olarak dünyaya geldi. 5 yaşından itibaren rehabilitasyon merkezinde yıllardır devam eden fizik tedavi süreci yaşayan Yaylı, tek başına ayaklarının üstünde yürümeyi başardı. Bu süreçte eğitimini de aksatmayıp fen lisesinden mezun olan genç, Ankara’da özel bir üniversitenin tıp fakültesini tam burslu olarak kazandı.

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Foto - Fiziksel engeli onu durduramadı: Azmiyle tıp fakültesini kazandı!

"DOKTORLUK" KALBİMDEKİ MESLEK DİYEREK BAHSETTİ Engelleri aşıp gelecek hedeflerine ulaşmak için vargücüyle çalışan Yaylı, "Doktorluk her zaman kalbimdeki meslekti. Bu amaçla çalışarak orayı kazandım? Günde en az 5-6 saat kadar çalışarak başardım." dedi.

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Foto - Fiziksel engeli onu durduramadı: Azmiyle tıp fakültesini kazandı!

"ÇOK AZİMLİ BİR İNSAN" Yaylı'yı yıllardır takip eden fizyoterapist Muhammet Furkan Ayvalı, "Muhammed Kasım kardeşimiz çok azimli bir insan. Fizik tedavide verdiğimiz her hareketi sonuna kadar doğru bir şekilde yapmaya azimli bir şekilde devam ediyor? Onun da meyvesini fizik tedavi anlamında da sonuna kadar aldığını düşünüyorum." diye konuştu.

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Foto - Fiziksel engeli onu durduramadı: Azmiyle tıp fakültesini kazandı!

"GELİŞİMİ TAKDİRE ŞAYAN" Öğrencisiyle gurur duyan Çağlar Canel ise, "Derslerini, seanslarını hiç aksatmadan sürekli fizik tedavisini aldı. Bununla birlikte ilk geldiğinde destekle yürüyordu. Aşama kaydederek desteksiz, bağımsız olarak yürümeye başladı. Daha sonra eğitimde kendisini geliştirip tıp fakültesini kazanmayı başardı. Ondaki gelişim takdire şayan bir duygu. Gelecekteki yaşantısında başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

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