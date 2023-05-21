2023-05-21 21:07:12 Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı
Togg CEO'su Gürcan Karakuş, T10X modelinin uluslararası pazardaki konumu ve fiyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Togg CEO'su Gürcan Karakuş, T10X modelinin uluslararası pazardaki konumu ve fiyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Togg CEO’su Gürcan Karakuş, T10X modeliyle ilgili çok önemli detaylar aktardı.
TOGG’un resmi YouTube kanalı üzerinden yapılan açıklamalarda; T10X’in fiyatının nasıl seyredeceği, uluslararası standarttaki testlerde ne durumda olduğu ve yurt dışı satışlarında ne aşamada olduğu gibi soruların cevapları yer alıyor. İşte detaylar
Togg T10X, uluslararası testlere tabi tutulacak mı? Togg araçlarının düzenli olarak birtakım test süreçlerinden geçirilip bu testlerin sonuçları doğrultusunda geliştirildiğini vurgulayan Gürcan Karakuş, ilk çarpışma testini 2021 yılının haziran ayında yaptıklarını belirtti.
Togg’un başarılı tasarımının bu testlerle sağlandığının altını çizen Karakuş, T10X’in sağlam ana gövdesi ve etkili yapısal tasarımıyla uluslararası testlere hazır olduğunu söyledi.
Söz konusu testler, program üyesi ülkelerde satış yapılmaya başlanıldıktan kısa bir süre sonra gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Togg’un uluslararası arenadaki etkinliği, bu testler için de kilit konumunda.
Togg T10X, yurt dışı satışlarına ne zaman başlayacak? Togg, piyasaya sürüldüğü andan itibaren ülkemizde yoğun bir ilgiyle karşılandı.
Bu yoğun ilgiye layık olmaya çalıştıklarını belirten Karakuş, T10X için belirlenen yıllık üretim hacmini 20 binden 28 bine çıkardıklarını duyurdu. Kaliteden ödün vermeksizin üretim yapmak için bazı sınırlar içerisinde kalınması gerektiğini vurgulayan CEO, ulusal pazarda başarı elde ettikten sonra yurt dışı arenasında da konumlanacaklarını söyledi.
Togg T10X’in satış fiyatlarında bir değişikliğe gidilecek mi?
Tedarik zincirinde yaşanabilecek gelişmelerin ve dünyadaki tüm araç üreticilerini etkileyen maliyet değişimlerinin Togg tarafında da etkili olabileceğini ifade eden Gürcan Karakuş, tüm otomobil üreticileri gibi güncel satış fiyatlarını aşağı veya yukarı yönde güncelleyebileceklerini söyledi.
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