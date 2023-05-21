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Otomotiv
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Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı

2023-05-21 21:07:12
Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı

Togg CEO'su Gürcan Karakuş, T10X modelinin uluslararası pazardaki konumu ve fiyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı

Togg CEO’su Gürcan Karakuş, T10X modeliyle ilgili çok önemli detaylar aktardı.

#2
Foto - Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı

TOGG’un resmi YouTube kanalı üzerinden yapılan açıklamalarda; T10X’in fiyatının nasıl seyredeceği, uluslararası standarttaki testlerde ne durumda olduğu ve yurt dışı satışlarında ne aşamada olduğu gibi soruların cevapları yer alıyor. İşte detaylar

#3
Foto - Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı

Togg T10X, uluslararası testlere tabi tutulacak mı? Togg araçlarının düzenli olarak birtakım test süreçlerinden geçirilip bu testlerin sonuçları doğrultusunda geliştirildiğini vurgulayan Gürcan Karakuş, ilk çarpışma testini 2021 yılının haziran ayında yaptıklarını belirtti.

#4
Foto - Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı

Togg’un başarılı tasarımının bu testlerle sağlandığının altını çizen Karakuş, T10X’in sağlam ana gövdesi ve etkili yapısal tasarımıyla uluslararası testlere hazır olduğunu söyledi.

#5
Foto - Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı

Söz konusu testler, program üyesi ülkelerde satış yapılmaya başlanıldıktan kısa bir süre sonra gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Togg’un uluslararası arenadaki etkinliği, bu testler için de kilit konumunda.

#6
Foto - Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı

Togg T10X, yurt dışı satışlarına ne zaman başlayacak? Togg, piyasaya sürüldüğü andan itibaren ülkemizde yoğun bir ilgiyle karşılandı.

#7
Foto - Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı

Bu yoğun ilgiye layık olmaya çalıştıklarını belirten Karakuş, T10X için belirlenen yıllık üretim hacmini 20 binden 28 bine çıkardıklarını duyurdu. Kaliteden ödün vermeksizin üretim yapmak için bazı sınırlar içerisinde kalınması gerektiğini vurgulayan CEO, ulusal pazarda başarı elde ettikten sonra yurt dışı arenasında da konumlanacaklarını söyledi.

#8
Foto - Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı

Togg T10X’in satış fiyatlarında bir değişikliğe gidilecek mi?

#9
Foto - Fiyatlar düşecek mi? Togg CEO’su açıkladı

Tedarik zincirinde yaşanabilecek gelişmelerin ve dünyadaki tüm araç üreticilerini etkileyen maliyet değişimlerinin Togg tarafında da etkili olabileceğini ifade eden Gürcan Karakuş, tüm otomobil üreticileri gibi güncel satış fiyatlarını aşağı veya yukarı yönde güncelleyebileceklerini söyledi.

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