2023-12-24 10:48:31 Fiyatlar arttı, hile-hurda çoğaldı! Sağlıklı diye alıyoruz ama... İşte sahte kapı sütünü bir bakışta anlamanızı sağlayacak yöntem
Süt fiyatlarındaki artışla birlikte hileler de çoğaldı! Sağlıklı diye alıyorum ama hilecilerin tuzağına düşüyoruz! İşte sahte köy sütünü tek bir bakışta anlayabileceğiniz yöntem... Son zamanlarda yapılan araştırmalar, süt ve süt ürünlerinde gerçekleştirilen hilelerin sadece maliyet düşürmekle kalmayıp aynı zamanda insan sağlığını da tehlikeye attığını ortaya koyuyor. Süt, büyüme ve gelişme için temel bir kaynak olmasının yanı sıra içeriğindeki besinlerle sağlıklı bir yaşam için önemli bir role sahip. Ancak, sütte yapılan hileler, tüketicileri zehirlenmelere hatta ölümlere kadar götürebiliyor.