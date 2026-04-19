Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Merkez Bankası işaret etti: Memur ve emekli zamları belli oldu!

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği maaş zaam oranları belli olmaya başladı.

Memur ve emekliler temmuz ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların zammını 2026'nın ilk 6 aylık enflasyonu belirleyecek.

"TOPLU SÖZLEŞMEDEN GELEN YÜZDE 7'LİK ZAMMA EKLENECEK" SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

"YÜZDE 10,04'LÜK ZAMMI ŞİMDİDEN GARANTİLEDİ" TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 oranında arttı.

Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 10,04 oldu. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,04'lük zammı şimdiden garantiledi. Memurlara ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 3 AYLIK ENFLASYON İÇİN ÖNEMLİ BİR İPUCU" Milyonların zammının netleşmesi için nisan, mayıs ve haziran enflasyonları bekleniyor.

Dün Merkez Bankası tarafından yayınlanan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, önümüzdeki 3 aylık enflasyon için önemli bir ipucu verdi. Beklenti anketine göre, enflasyonun nisanda yüzde 2,93, mayısta yüzde 1,82, haziranda ise yüzde 1,52 gelmesi bekleniyor.

"MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI YÜZDE 12,86 OLACAK" Merkez Bankası anketindeki enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda 2026'nın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,08 olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 17,08 gelmesi durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuzda yüzde 17,08 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 12,86 olacak.

Allah onları başımızdan eksik etmesin.

Zam yapanlara ne kadar teşekkür etmek az.500 -1000lira az para mı. Ama bazı nankörler bilmezler..Müjdeden de müjde üzerine müjde den de bi haberler. Zam yapanla eller dert görmesin.Allah onları başımızdan eksik etmesin.
