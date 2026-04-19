Küçükçekmece'de ele geçirildi: Piyasa değeri 25,5 milyon lira!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küçükçekmece'de ele geçirildi: Piyasa değeri 25,5 milyon lira!

İstanbul Küçükçekmece'de piyasa değeri 25,5 milyon lira olan 47 bin 873 ekstazi hap ele geçirildi.

İHBAR ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Nisan Pazar günü saat 22.45 sıralarında Kanarya Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair bilgi aldı.

Çalışma başlatan polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI Yapılan baskınlarda İlyas Y. ile Ziya K. gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda; 14 kilo 362 gram ağırlığında toplam 47 bin 873 adet ekstazi hap, 50 gram kokain, 28 adet uyuşturucu hapla, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin lira nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, şüpheliler emniyete götürüldü.

PİYASA DEĞERİ 25,5 MİLYON LİRA Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan İlyas Y.’nin 5, Ziya K.’nin ise poliste 12 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan İlyas Y. ile Ziya K., "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye Yahudisi yazar Rıfat Bali açıkça söyledi! 'En baştan beri Siyonizmi destekliyorum. Kendimi gizliyordum'
Gündem

Türkiye Yahudisi yazar Rıfat Bali açıkça söyledi! 'En baştan beri Siyonizmi destekliyorum. Kendimi gizliyordum'

Karısı Sabetayist olan Solcu Ruşen Çakır'ın dostu, seküler sol çevrenin de Türkçülerin de solcuların da çok sevdiği Rıfat Bali, gerçek niye..
Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!
Dünya

Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!

İnsanlık adına hiçbir kuralı tanımayan terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek Lübnan'ın..
Tahran’da Cuma namazında ‘Yaşasın Türkiye’ nidaları yeri göğü inletti
Gündem

Tahran’da Cuma namazında ‘Yaşasın Türkiye’ nidaları yeri göğü inletti

İran'ın başkenti Tahran'da bugün kılınan Cuma namazı sonrasında, cemaat alışılmadık bir şekilde "Yaşasın Türkiye" sloganı attı. Genellikle d..
İran açıkladı! Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Dünya

İran açıkladı! Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

İran, Hürmüz Boğazı'na yeniden kapatarak, ABD'yi boğazı yeniden açma anlaşmasını ihlal etmekle suçladı: "ABD'nin İran limanlarına uyguladığı..
Özel bir hastanede büyük skandal
Kültür - Sanat

Özel bir hastanede büyük skandal

Kayseri’de bir özel hastaneye anne olma umudu ile gelen vatandaşlara yetkisi ve diploması olmayan sözde embriyolog tarafından tıbbi işlemler..
2 öğrenci vefat etti! Diyarbakır’daki okulda yürek yakan haber
Yerel

2 öğrenci vefat etti! Diyarbakır’daki okulda yürek yakan haber

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde, 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım düştü. Olayda Serkan Yıldırım (13) ile K..
+90 (553) 313 94 23