Sağanak sonrası dere taştı! Kara yolu sular altında kaldı
Hakkari’de etkili olan sağanak yağışın ardından taşan dere Şemdinli-Derecik kara yolunu su altında bıraktı. Güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılan yolda ekipler çalışma başlattı.
Hakkari’de sağanak yağışın ardından derenin taşması, Şemdinli-Derecik kara yolunda ulaşımı durdurdu.
Kent genelinde aralıklarla devam eden yağmur, bazı bölgelerde taşkınlara neden oldu. Şemdinli-Derecik kara yolu, Boğazköy mevkisinde derenin taşması sonucu su altında kaldı.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yol, güvenlik nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
