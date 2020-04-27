  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ramazan
12
Fitre kime verilir kime verilmez? Fitre anneye babaya verilir mi? Fitre kardeşlere verilebilir mi?

2020-04-27 11:25:15
Fitre kime verilir kime verilmez? Fitre anneye babaya verilir mi? Fitre kardeşlere verilebilir mi?

Fitre kimlere verilir kimlere verilmez? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç, fitre, zekatla çok sayıda sorular sorulmakta. Bu sorulardan bazıları da Ramazan ayında tutulamayan orucun fidyesi kardeşlere verilebilir mi? Kardeş, amca, hala veya dayıya zekât, fitre, fidye verilebilir mi?

#1
Foto - Oruca güçlükle dayanan kimseye de her gün için bir miskini doyuracak kadar fidye vermesi lazım gelir. Bakara Sûresi, 183. âyet: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki (günahlardan) korunursunuz.”

Oruca güçlükle dayanan kimseye de her gün için bir miskini doyuracak kadar fidye vermesi lazım gelir. Bakara Sûresi, 183. âyet: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki (günahlardan) korunursunuz.”

#2
Foto - Bakara Sûresi, 184. âyet: “Sayılı günler!.. Sizden herkim hasta olur veya seferde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun! Oruç tutmaya gücü yetmeyenlerin bir fakiri doyuracak kadar fidye vermeleri lazım gelir. Kim gönlünden koparak (fidyeyi daha çok vermek gibi) bir hayır işlerse o kendisi için daha hayırlı olur. Ama bilseniz oruç tutmanız sizin için en hayırlıdır.”

Bakara Sûresi, 184. âyet: “Sayılı günler!.. Sizden herkim hasta olur veya seferde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun! Oruç tutmaya gücü yetmeyenlerin bir fakiri doyuracak kadar fidye vermeleri lazım gelir. Kim gönlünden koparak (fidyeyi daha çok vermek gibi) bir hayır işlerse o kendisi için daha hayırlı olur. Ama bilseniz oruç tutmanız sizin için en hayırlıdır.”

#3
Foto - Oruç fidyesi nasıl ödenir?

Oruç fidyesi nasıl ödenir?

#4
Foto - Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir.

Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir.

#5
Foto - Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah’tan bağışlanmalarını isterler. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî’, II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.

Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah’tan bağışlanmalarını isterler. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî’, II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.

#6
Foto - Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

#7
Foto - Oruç fidyesi kimlere verilebilir? Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.

Oruç fidyesi kimlere verilebilir? Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.

#8
Foto - Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez.

Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez.

#9
Foto - Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez.

Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez.

#10
Foto - Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

#11
Foto - 2020 fitre miktarı ne kadar? Diyanet 2020 fitre miktarını 27 TL olarak açıkladı.

2020 fitre miktarı ne kadar? Diyanet 2020 fitre miktarını 27 TL olarak açıkladı.

İsveç'ten Türkiye ile ilgili alçak propaganda! Bakın kimle konuştular
Dünya

İsveç'ten Türkiye ile ilgili alçak propaganda! Bakın kimle konuştular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye’ye getiril..
Tam Türkiye'yi kötüleyecekti! Bir anda yere yığıldı
Dünya

Tam Türkiye'yi kötüleyecekti! Bir anda yere yığıldı

Libya'da şiir okuyan darbeci Hafter'e bağlı orduda görev alan bir kişi, Türkiye aleyhindeki mısralara geldiğinde birden yere yığıldı...
Doktor Ramazan Kurtoğlu’ndan korkutan açıklama: Koronavirüsün ardından gıda ve su savaşları geliyor
Korona Virüs

Doktor Ramazan Kurtoğlu’ndan korkutan açıklama: Koronavirüsün ardından gıda ve su savaşları geliyor

Doktor Ramazan Kurtoğlu katıldığı televizyon programında koronavirüs salgının ardından dünyayı gıda ve su savaşlarının beklediğini belirtti...
Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kolonya teşekkürü
Gündem

Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kolonya teşekkürü

Melih Gökçek, koronavirüs kolonya için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve "Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinc..
Türkiye'de son koronavirüs vakasının görüleceği tarihi açıkladılar
Korona Virüs

Türkiye'de son koronavirüs vakasının görüleceği tarihi açıkladılar

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı'nın (SUTD) 24 Nisan 2020 tarihli araştırmasında, Türkiye'de ..
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kısıtlamanın başladığı çarşamba saat 00.00 ile bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı