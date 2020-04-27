2020-04-27 11:25:15 Fitre kime verilir kime verilmez? Fitre anneye babaya verilir mi? Fitre kardeşlere verilebilir mi?
Fitre kimlere verilir kimlere verilmez? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç, fitre, zekatla çok sayıda sorular sorulmakta. Bu sorulardan bazıları da Ramazan ayında tutulamayan orucun fidyesi kardeşlere verilebilir mi? Kardeş, amca, hala veya dayıya zekât, fitre, fidye verilebilir mi?