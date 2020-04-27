Fitre kime verilir kime verilmez? Fitre anneye babaya verilir mi? Fitre kardeşlere verilebilir mi?

Bakara Sûresi, 184. âyet: “Sayılı günler!.. Sizden herkim hasta olur veya seferde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun! Oruç tutmaya gücü yetmeyenlerin bir fakiri doyuracak kadar fidye vermeleri lazım gelir. Kim gönlünden koparak (fidyeyi daha çok vermek gibi) bir hayır işlerse o kendisi için daha hayırlı olur. Ama bilseniz oruç tutmanız sizin için en hayırlıdır.”