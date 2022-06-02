2022-06-02 21:47:24 Fırtına yarım saatte şehri altüst etti!
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaklaşık 30 dakika süren fırtına ve toz bulutu şehri adeta savaş alanına çevirdi.
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaklaşık 30 dakika süren fırtına ve toz bulutu şehri adeta savaş alanına çevirdi.
Bir anda şiddetlenen fırtına sonrası birçok yerde ağaçlar devrildi, elektrik telinin kopması ve yıldırım düşmesi sonucu ise yangın meydana geldi.
Efeler Mahallesi 1408 Sokak üzerinde bulunan bir çam ağacı sokak içerisinde park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı araç üzerinden kaldırdı.
Aydın - İzmir Karayolu üzeri Eski Dörtyol Kavşağı üzerindeki başka bir ağaç fırtınanın etkisi ile yola devrildi. Kökünden kopan ağaç yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Kısa sürede bölgeye gelen trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolun bir kısmını trafiğe kapattı.
Horozköy Mahallesi’nde de bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu küçük çaplı yangın meydana gelirken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım 30 dakika süren fırtınanın ardından hava normale dönerken, kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleri olası bir durum karşısında teyakkuza geçti.
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