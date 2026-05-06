Fırsatı kaçırmak istemiyorlar! Ermenistan’da Türkiye hazırlığı başladı: Tarihi adımı “Zamanı geldi” diyerek tüm dünyaya ilan ettiler

Kılıç, bölgede üçüncü tarafların müdahil olduğu örneklere atıfta bulunarak, "Bölgenin uzun vadeli stratejik çıkarlarını, kısa vadeli taktiksel oyunlara kurban edecek hiçbir üçüncü tarafa veya hiç kimseye izin vermemeliyiz." dedi. ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gibi bazı konularda yapıcı katkıları olduğuna ve bunların önem teşkil ettiğine değinen Kılıç, diğer örneklere bakıldığında onların bölgede bu şekilde bir anlayış sağlama yönünde katkıda bulunmadığını ifade etti. Kılıç, bölgesel tecrübeye ve uzmanlığa büyük önem atfettiğini belirterek, bölge ülkelerinin kendi sorunlarını ve bunlara nasıl çözüm sağlanabileceğini bildiğini söyledi. Bölge ülkelerinin özellikle ekonomi alanında desteğe ihtiyaç duyması durumunda dış güçlere yönelebileceğine işaret eden Kılıç, normalleşme sürecinde Ermenistan tarafına onlarca teklifte bulunduğunu, bunların Ermenistan'daki yaşama ve ülkenin daha iyi bir geleceği olmasına katkıda bulunmayı amaçladığını anlattı. Ermenistan ile ortak bir çalışma anlayışı olduğuna ve aslında kabul edilse de edilmese de iki ülke halklarının aynı kültürden geldiklerine işaret eden Kılıç, Ermenistan'da evinde gibi hissettiğini, insanların benzer gözüktüğünü ve düşündüğünü, yemeklerin bile benzediğini dile getirdi.