Fırsatı kaçırmak istemiyorlar! Ermenistan’da Türkiye hazırlığı başladı: Tarihi adımı “Zamanı geldi” diyerek tüm dünyaya ilan ettiler
Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye ile normalleşme sürecinde artık "büyük adımların atılma vaktinin geldiğini" belirterek sürece dair umut verici mesajlar paylaştı. Erivan Diyalog 2026 forumunda konuşan Türkiye’nin Özel Temsilcisi Serdar Kılıç ise sürecin bir "güven inşa etme" aşamasında olduğunu ve bölgedeki sorunların dış müdahaleler olmadan bölge ülkelerince çözülmesi gerektiğini vurguladı. İki ülke arasında doğrudan hava kargo ticareti ve Ani Köprüsü'nün restorasyonu gibi somut adımların, bölgedeki bağlantısallığı ve kalıcı barışı tesis edeceği ifade edildi.