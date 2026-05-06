Sınırlarındaki savaş sonunda akıllarını başlarına getirdi: “Türkiye bizim için hayati bir ortak”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Ankara’da düzenlenen Avrupa Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Avrupa güvenliği ve refahı için "vazgeçilmez" bir ortak olduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki krizlerin gölgesinde Türkiye’nin bir istikrar adası olarak öne çıktığını belirten Orav, diplomasi köprüsü rolünün önemine dikkat çekti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay ise uluslararası sistemin belirsizliklerle dolu olduğunu hatırlatarak, Brüksel’in geleceğin dünyasındaki konumunun Türkiye ile olan iş birliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Avrupa Günü, Ankara'da Cern Modern'de düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Atanmış Büyükelçi Aivo Orav, "Maddeyi Dönüştürmek" ve "İz" isimli dijital sergilerinin açılışını yaptı. Büyükelçi Orav ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay'ın yanı sıra yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı.

Avrupa'nın bir barış projesi olarak inşa edildiğini ve bu sürecin iş birliğiyle güçlendiğini belirten Büyükelçi Orav, Avrupa Birliği'nin çatışmalarla dolu bir geçmişi ortak değerler temelinde bir geleceğe dönüştürme amacıyla kurulduğunu belirterek, "Avrupa Günü'nü, NATO'nun kilit bir müttefiki ve AB sürecinde önemli bir aday ülke olan Türkiye ile birlikte kutlamaktan onur duyuyoruz. Günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında Türkiye, Avrupa için hayati bir ortaktır. Birlikte bizi tanımlayan değerleri koruyor, barış ve refahı ileriye taşıyoruz" dedi.

Konuşmasında küresel gelişmelere değinen Orav, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın "acımasız ve uluslararası hukuka aykırı" olduğunu kaydetti. Sivillerin her gün acı çektiğini dile getiren Orav, "Eğer saldırganlık orada kazanırsa, bu hepimizi tehdit eder" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Orav, bölgenin çatışmalar ve ekonomik krizlerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu tabloda önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Orav, "Türkiye, bir istikrar adası ve diplomasi için bir köprü olmaya devam ediyor" diye konuştu. Küresel sorunlara işaret eden Orav, hiçbir ülkenin iklim ve güvenlik gibi krizleri tek başına çözemeyeceğini belirterek, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

