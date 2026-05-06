Sınırlarındaki savaş sonunda akıllarını başlarına getirdi: “Türkiye bizim için hayati bir ortak”
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Ankara’da düzenlenen Avrupa Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Avrupa güvenliği ve refahı için "vazgeçilmez" bir ortak olduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki krizlerin gölgesinde Türkiye’nin bir istikrar adası olarak öne çıktığını belirten Orav, diplomasi köprüsü rolünün önemine dikkat çekti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay ise uluslararası sistemin belirsizliklerle dolu olduğunu hatırlatarak, Brüksel’in geleceğin dünyasındaki konumunun Türkiye ile olan iş birliğine bağlı olduğunu ifade etti.