Türk bayraklı Eurofighter ve GAZAP SAHA’ya çıkınca ABD’den uyarı geldi: İsrail Türkiye’ye yönelirse hayatının en zorlu mücadelesini verir

Türkiye ve İngiltere arasındaki anlaşma kapsamında envantere girmesi beklenen Eurofighter Typhoon savaş uçağı, üzerinde Türk bayrağıyla SAHA 2026 fuarının en dikkat çeken figürü oldu. Fuarda sergilenen TAYFUN Blok-4 balistik füzesi ve GAZAP termobarik bombası gibi stratejik silahlar dünya basınının da ilgisini çekerken, ABD'li girişimci Mario Nawfal'dan çok konuşulacak bir analiz geldi. Nawfal, sosyal medya paylaşımında İsrail Başbakanı Netanyahu’ya seslenerek, Türkiye’nin sahip olduğu bu modern savunma teknolojileriyle her türlü tehdide karşı "hayatlarının en zorlu mücadelesini" vermeye hazır olduğunu ifade etti.