Milli muharip uçak KAAN’a “yedek kalp” geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan “avcı” dronlar
Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın motorunu her türlü zorlu şartta çalıştıracak olan yardımcı güç ünitesi APU60, SAHA 2026 fuarında görücüye çıkarak bu yılki uçuşlar için göreve hazır olduğunu ilan etti. TRMotor tarafından geliştirilen ve 80 bin devirlik hızıyla dünyada sayılı örneklerden biri olan bu sistemin yanı sıra, fuarda 320 kilometre hıza ulaşabilen Hunter Roket Drone gibi "oyun değiştirici" ürünler de büyük ilgi topladı. Fuarda ayrıca askerin son savunma hattı olarak nitelendirilen anti-dron tabancaları ve personel takip sistemleri gibi yerli mühendislik harikaları ilk kez sergilendi.