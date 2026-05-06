Milli muharip uçak KAAN’a “yedek kalp” geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan “avcı” dronlar

TRMotor Güç Sistemleri San. AŞ Tasarım ve İş Geliştirme Direktörü Özhan Öksüz ise KAAN için her türlü şartta çalışabilecek APU60'ı yardımcı güç sistemi olarak ürettiklerini anlattı. APU60 ürününün 40 bin devire çıkabilen hızı olduğunu belirten Öksüz, "APU60 100 kilogram ağırlığı, 1 metre uzunluğu ve sağladığı basınçlı hava ile dünyada ilk üretilen ürünlerden. KAAN için her türlü şartlarda ilk seferde motoru çalıştırabilecek bir sistem olarak kurguladık. Çok hızlı şekilde devreye girebilmesi için bir 80 bin devirde dönen bir dişli kütük sistemi tasarladık. Ürünümüz, KAAN'ın bu seneki uçuşunu başlatmak için hazır." dedi. Masttech Elektromekanik Sistemleri San. Tic. AŞ Kalite Müdürü Bahadır Temiz, MTT Mast Sistemi'nin askeri projelere çözüm yaratmak için tasarlandığını kaydetti.