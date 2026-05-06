  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zirvede ne doktor ne mühendis var! İşte 2026’nın “para basan” 8 mesleği “Sen atmadın, Allah attı!” Adını Kur’an’dan aldı, SAHA 2026’ya damga vurdu: MKE’nin “ENFAL-17” füzesi ilk kez görücüye çıktı Türk bayraklı Eurofighter ve GAZAP SAHA’ya çıkınca ABD’den uyarı geldi: İsrail Türkiye’ye yönelirse hayatının en zorlu mücadelesini verir Mete Yarar'dan Türkiye'nin yeni kıtalararası füzesine olay tepki: Bunu neyle anlatacaksınız Fırsatı kaçırmak istemiyorlar! Ermenistan’da Türkiye hazırlığı başladı: Tarihi adımı “Zamanı geldi” diyerek tüm dünyaya ilan ettiler Sınırlarındaki savaş sonunda akıllarını başlarına getirdi: “Türkiye bizim için hayati bir ortak” Hüseyin Çelik'ten tartışmalara neden olacak çıkış: 'O ilin ismi değiştirilsin' dedi, yeni ismini açıkladı Milli muharip uçak KAAN’a “yedek kalp” geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan “avcı” dronlar Türkiye'nin ünlü süt markasının mallarına çöktüler: Ünlü patron devletten yardım istedi Su seviyesi 6 metre yükseldi! Vatandaşlara yaklaşmayın uyarısı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Milli muharip uçak KAAN’a "yedek kalp" geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan "avcı" dronlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli muharip uçak KAAN’a “yedek kalp” geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan “avcı” dronlar

Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın motorunu her türlü zorlu şartta çalıştıracak olan yardımcı güç ünitesi APU60, SAHA 2026 fuarında görücüye çıkarak bu yılki uçuşlar için göreve hazır olduğunu ilan etti. TRMotor tarafından geliştirilen ve 80 bin devirlik hızıyla dünyada sayılı örneklerden biri olan bu sistemin yanı sıra, fuarda 320 kilometre hıza ulaşabilen Hunter Roket Drone gibi "oyun değiştirici" ürünler de büyük ilgi topladı. Fuarda ayrıca askerin son savunma hattı olarak nitelendirilen anti-dron tabancaları ve personel takip sistemleri gibi yerli mühendislik harikaları ilk kez sergilendi.

#1
Foto - Milli muharip uçak KAAN’a "yedek kalp" geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan "avcı" dronlar

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ilk gününde birçok yeni ürün tanıtıldı. SKYDAGGER Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Mehmet Öztekin, şirketin 2024'te faaliyete başladığını söyledi. Ürettikleri Hunter Roket Drone'un şirket tarafından yerli ve milli iradeyle geliştirilen yeni nesil insansız hava aracı olduğunu belirten Öztekin, "Dronumuz 10 dakika maksimum uçuş süresi, 500 gram harp başlığı taşıma kapasitesi, 220 kilometre seyir hızı, 320 kilometre azami hız değerine sahiptir. Savunma sanayisi bugün bağımsızlığın en güçlü göstergesidir. Türkiye bu alanda kendi teknolojisini üreten ve sahada kullanılan güçlü bir aktör haline gelmiştir. Biz de yerli ve milli imkanlarla kendi seri üretimlerimizi yaparak sahadaki gerçek ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz." dedi.

#2
Foto - Milli muharip uçak KAAN’a "yedek kalp" geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan "avcı" dronlar

Öztekin, TOYCA 05 Yeni Sabit Kanat İHA'nın da tamamen enjeksiyon parçasıyla üretildiğini, 50 dakika maksimum uçabildiğini, 5 kilogram harp başlığı kapasitesine, saate 145 kilometre seyir hızına, yine saatte 220 kilometre dalış hızına sahip olduğunu ve 5 kilogram ağırlık ile görev icra edebilecek şekilde tasarlandığını anlattı. Altay Savunma Endüstri Mühendislik Poligonları San. Tic. Ltd. Şti. Satış ve Proje Müdürü Edip İlerisoy, namlu kumlama süreçlerine ilişkin bir talep üzerine Otomatik Parça Kumlama Makinası geliştirdiklerini dile getirdi. Ürünün yerli imkanlarla geliştirilen bir makine olduğunu ifade eden İlerisoy, "Makinede 12 farklı istasyon bulunuyor, hassas alüminyum oksitle kumlama yapabiliyor. Geleneksel kumlama süreçlerinde 4 operatörle gerçekleştirilen iş, bu sistem sayesinde tek kişi ile yürütülebiliyor." diye konuştu.

#3
Foto - Milli muharip uçak KAAN’a "yedek kalp" geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan "avcı" dronlar

Tulpar Uzay Havacılık ve Savunma AŞ İş Geliştirme ve Proje Müdürü Burak Ekici, SAPAN Anti Drone Tabancası'nın 650 gram ağırlığında bir ürün olduğunu aktararak "Tabancamız, elektronik harpten bağımsız çalışıyor. Askerin son savunma hattı oluyor. Dron saldırılarına karşı anlık müdahale kabiliyetine sahip. Bireysel kullanım ile tüm dron ataklarına karşı anında müdahalesi söz konusu oluyor. Ürün operasyonel hıza 8 saniyede hazır oluyor. Sistem 3-12 metre aralığında etkili olacak şekilde tasarlandı." ifadelerini kullandı. Kral Av Sanayi Müteahhitlik Tıbbi Malzeme San ve Tic. Ltd. Şti. İhracat Müdürü Fatih Şekerci de şirketin ürettiği silah ve tabancalara ilişkin bilgi verdi.

#4
Foto - Milli muharip uçak KAAN’a "yedek kalp" geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan "avcı" dronlar

TRMotor Güç Sistemleri San. AŞ Tasarım ve İş Geliştirme Direktörü Özhan Öksüz ise KAAN için her türlü şartta çalışabilecek APU60'ı yardımcı güç sistemi olarak ürettiklerini anlattı. APU60 ürününün 40 bin devire çıkabilen hızı olduğunu belirten Öksüz, "APU60 100 kilogram ağırlığı, 1 metre uzunluğu ve sağladığı basınçlı hava ile dünyada ilk üretilen ürünlerden. KAAN için her türlü şartlarda ilk seferde motoru çalıştırabilecek bir sistem olarak kurguladık. Çok hızlı şekilde devreye girebilmesi için bir 80 bin devirde dönen bir dişli kütük sistemi tasarladık. Ürünümüz, KAAN'ın bu seneki uçuşunu başlatmak için hazır." dedi. Masttech Elektromekanik Sistemleri San. Tic. AŞ Kalite Müdürü Bahadır Temiz, MTT Mast Sistemi'nin askeri projelere çözüm yaratmak için tasarlandığını kaydetti.

#5
Foto - Milli muharip uçak KAAN’a "yedek kalp" geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan "avcı" dronlar

Sistemin hafif ve dayanıklı yapısının farklı kullanım senaryolarına uyum sağlamasına katkıda bulunduğunu belirten Temiz, şu ifadeleri kullandı: "MTT Mast Sistemi ağırlık, dayanıklılık ve hassasiyetin önemli olduğu uygulamalar için yüksek kaliteli bir çözüm sunmaktadır. Karbon fiber kompozit gövde yapısı sayesinde seri yüksek performans beklentilerine yanıt veriyor." Elsis Elektronik Sistemler Sanayi AŞ Sistem Tasarım Müdürü Hakan Kargün, Yeni Nesil Askeri Tip İnvertörleri'ne ilişkin bilgi verdi. Ocean Voyager Elektronik Sistemler San. ve Tic. AŞ Teknik Müdürü Mustafa Duysak, geliştirdikleri PERTAKSİ Sistemi ile gemi içindeki personelin nerede ve hangi durumda olduğunun anlık olarak canlı takip edilebildiğini söyledi.

#6
Foto - Milli muharip uçak KAAN’a "yedek kalp" geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan "avcı" dronlar

Ürünün iki farklı şekilde üretiminin yapıldığını anlatan Duysak, "Ürünümüz akıllı saat şeklinde ya da kartvizit şeklinde göğüs üzerine takılarak kullanılıyor. Burada asıl amaç, personelin varlığını takip etmek. Personelin nabız verilerini dahi anlık arayüzümüzle yetkililere bildiriyoruz. Ürünümüz gemi, herhangi bir askeri su ya da kara platformlarında kullanılabilir." dedi.

#7
Foto - Milli muharip uçak KAAN’a "yedek kalp" geldi! İşte gizli güç ve 320 km hıza ulaşan "avcı" dronlar

Pharus Tech Mühendislik ve Teknik Teknoloji AŞ Genel Müdürü Mehmet Doğan, Acil Konum Vericisi'nin (EPIRB), tasarım aşamasının tamamlandığını belirterek şunları kaydetti: "İnsanlı bütün deniz ve hava araçlarında kullanılıyor. Acil bir durum halinde uydu ve telsiz haberleşme aracılığıyla konum ve kimlik bilgisi ileterek ivedi biçimde arama kurtarma ekiplerinin gelmesini sağlayan yüksek teknoloji cihazlardır. Ürünümüz test sertifikası sürecindedir. 48 saat yayın yapabilmektedir. Ürettiğimiz bu ürünle bakım yenileme onarım süreçleri 2 yıldan 10 yıla çıkardık. Ürünümüz mobil aplikasyonla programlanabiliyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Artık amaçları gizlemiyorlar! Siyonist bakandan alçak çağrı
Dünya

Artık amaçları gizlemiyorlar! Siyonist bakandan alçak çağrı

Terör devleti İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi, Batı Yaka, Lübnan ve Suriye'den daha fazla toprak işgal ed..
Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti
Gündem

Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) stratejik Hürmüz Boğazı geçişi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne..
CHP’li Burcu Köksal, Kel Ali’nin adını parka verdi
Gündem

CHP’li Burcu Köksal, Kel Ali’nin adını parka verdi

CHP yöneticileri, kirli geçmişiyle gurur duymaya devam ediyor... Göreve geldiği günden beri ismi skandallarla anılan CHP’li Afyonkarahisar B..
7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon
Gündem

7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon

Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı. MASAK ..
Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!
Gündem

Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesi..
Seküler bağnaz Ömür Gedik'den skandal açıklama! 'Evlatla köpek birdir’
Gündem

Seküler bağnaz Ömür Gedik'den skandal açıklama! 'Evlatla köpek birdir’

Bosch Türkiye’nin ‘evcil hayvanı evlatla bir tutan’ skandal reklamıyla başlayan değer erozyonu, seküler mahallenin temsilcilerinden Ömür Ged..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23