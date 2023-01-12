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Yaşam
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Fıkra gibi olay | Ahşap ev köprünün altına sıkıştı

2023-01-12 16:52:45
Fıkra gibi olay | Ahşap ev köprünün altına sıkıştı

Trabzon'da üzerinde ahşap ev bulunan kamyon, yüksekliği hesaplamayınca köprünün altına sıkıştı.

#1
Foto - Fıkra gibi olay | Ahşap ev köprünün altına sıkıştı

Trabzon’da üzerinde ahşap evle köprü altından geçmeye çalışan kamyon, yüksekliği tam olarak hesap edemeyince köprü altında sıkıştı.

#2
Foto - Fıkra gibi olay | Ahşap ev köprünün altına sıkıştı

Bir müddet sonra kendi imkânlarıyla sıkıştığı yerden kurtulan kamyon tünelden geçerek yoluna devam etti.

#3
Foto - Fıkra gibi olay | Ahşap ev köprünün altına sıkıştı

Trabzon’dan Rize istikametine seyir halinde iken Ganita mevkinde bulunan köprüden dorsesindeki ahşap evle birlikte geçmeye çalışan kamyon, yüksekliği hesap edemeyince köprü altında sıkıştı.

#4
Foto - Fıkra gibi olay | Ahşap ev köprünün altına sıkıştı

Daha sonra olay yerine trafik polisi ekipleri intikal ederken kamyon bir müddet sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çok yavaş hareket ederek kurtuldu.

#5
Foto - Fıkra gibi olay | Ahşap ev köprünün altına sıkıştı

Yol kenarına park ederek beklemeye alınan kamyon daha sonra ahşap evle birlikte metreyle yüksekliği ölçüldü. Kamyon gerekli işlemlerin ardından trafik polisi eşliğinde Çömlekçi tünelinden sorunsuz bir şekilde geçerek yoluna devam etti.

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