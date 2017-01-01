Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde yaşayan vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile yürüyerek Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekata destek verdi.
İlçenin sınıra sıfır noktasında toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, sınır hattına doğru ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 100 metre yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Zahide Tepedelen, sınırın karşı tarafında terör örgütü mensuplarını görmek istemediklerini belirtti.
Açıklamanın ardından dua eden grup daha sonra bölgeden ayrıldı.
Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor
Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor
Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor
Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor
Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor
Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor