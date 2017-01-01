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Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor

  • Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde yaşayan vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile yürüyerek Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekata destek verdi.

  • İlçenin sınıra sıfır noktasında toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, sınır hattına doğru ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 100 metre yürüdü.

  • Grup adına açıklama yapan Zahide Tepedelen, sınırın karşı tarafında terör örgütü mensuplarını görmek istemediklerini belirtti.

  • Açıklamanın ardından dua eden grup daha sonra bölgeden ayrıldı.

  • Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor

  • Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor

  • Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor

  • Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor

  • Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor

  • Fırat’ın batısında heyecan, doğusunda panik kol geziyor

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