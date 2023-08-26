Fındık yerine bunu üretip para basıyorlar! Yerin altında: yabancı otları temizleyip kilosu 3000 TL'den satıyorlar!

Toprak hazırlığı aşamalarından biri olarak, ilk adım yabancı otların ve diğer bitkilerin temizlenmesidir. Bu sayede salep bitkisinin kökleri rahatça büyüyebilir. Daha sonra toprağın havalandırılması ve su geçirgenliğinin artırılması için toprak işlemesi yapılır. Bu işlem, bitkinin köklerinin sağlıklı gelişimini destekler. Toprağın pH seviyesi de salep bitkisi için önemlidir. pH seviyesinin 6-7 aralığında olması, bitkinin besin alımını en üst düzeye çıkarır. Bu nedenle, toprak analizi yaparak pH seviyesini kontrol etmek ve gerekirse ayarlamak gerekebilir. Salep üreticileri, doğru dönemde ekim yapmanın da önemini unutmamalıdır. Genellikle sonbahar ayları, salep ekimi için uygun bir dönem olarak kabul edilirken, toplama işlemi için ilkbahar ayları tercih edilir. Türkiye'de salep üretimi giderek artan ilgi ve başarıyla yükselişte. Fındık yerine tercih edilen salep üretimi, girişimciler için beklenmedik ancak oldukça karlı bir kazanç kapısı sunuyor. Uygun toprak seçimi, doğru ekim teknikleri ve dikkatli yönetimle, salep yetiştiriciliği tarım sektöründe önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Salep üretiminde başarılı olabilmek için doğru toprak hazırlığı büyük önem taşımaktadır. Uygun toprak seçimi, toprak temizliği, işleme, pH seviyesi kontrolü ve doğru ekim zamanlaması gibi faktörler, yüksek kaliteli salep üretimi için gereklidir.