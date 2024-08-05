Fındık hasadında yeni yöntem yaygınlaşıyor

Kahverengi kokarca zararlısının da fındığa çok büyük zararlar verdiğini, dolayısıyla rekoltenin tahmin edilen ve beklenenden daha düşük olacağını söyleyen üretici Bozyel, “Hava şartları ve kokarca zararlısından dolayı fındıkta çok dökülme oldu. Dolayısıyla tahmin edilen rekolte çıkmaz. Kokarca zararlısı bu sene geçmiş senelere göre daha fazla. İlaçlama yapıyoruz ama gördüğünüz üzere yeni doğum yapmış olan kokarcalar halen daha var. Fındık hasadı masraflı bir iş. Başlangıçta ot kesimi, ilaçlama masrafları derken bayağı masraflı bir iş oluyor. Bir de gündelikçi çalışan tarlalar olduğu zaman maliyet daha da artıyor. Ama bizim gibi kendi çabaları ile topladıkları zaman maliyet biraz daha düşük oluyor. Aşağı kesimlerden ziyade yukarı kesimler de bu hasadı toplamaya hazır hale getirmek ve toplamak çok zor. Maliyet gerçekten çok fazla” şeklinde konuştu.