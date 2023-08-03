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Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

2023-08-03 08:12:57
Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

Türk filmleri ve romanlara taş çıkartan babalık hikayesi Manisa'da yaşandı. Kalbiye Sağlam (72) yıllarca hizmetçi olarak evinde çalıştığı ünlü işadamı Niyazi Üzmez'in babası olduğunu geçen yıl öğrendi. Niyazi Üzmez bir restoranda yemek yedikleri sırada göz yaşları içinde Kalbiye'ye gerçeği anlattı. Yıllardır uzaktan akrabası olarak bildiği ve 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in gerçek babası olduğunu öğrenen Kalbiye büyük şok yaşadı.

#1
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

Romanlara ve filmlere taş çıkartan hikaye Manisa'da yıllar önce başladı. Ümit Etyüzen gençlik yıllarında aşk yaşadığı Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Ümit Etyüzen hamile kaldığında 21 yaşında, Niyazi Üzmez ise henüz 16 yaşındaydı.

#2
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

Ümit Etyüzen apar topar fabrikada bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre, Zorlukaya başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladılar. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.

#3
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

BU GERÇEĞİ KİMSEYE ANLATMAYIN Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, 'bu gerçeği kimseye anlatmayın' diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay temizlik işlerinde çalışması için iş verdi. Ümit Etyüzen çay, temizlik işlerinde, resmi nikahlı eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu.

#4
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı. Hasan Üzmez'in oğlu Niyazi Üzmez'e 'çocuğunun annesi bu kadına bir ev yap' demesi üzerine Niyazi Üzmez, iddiaya göre 60 metrekare bir arsa aldı. Fakat evi yapmaları için fabrikasından bir tuğla bile vermedi.

#5
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

TIPKI ANNESİ GİBİ O DA HİZMETÇİLİK YAPTI Zaman içerisinde büyüyerek genç kız olan Kalbiye Sağlam da tıpkı annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Kalbiye 14 yaşında iken evlendirilip, Manisa'ya gelin gitti. Ancak Kalbiye 28 yaşında iken eşi vefat edince 2 çocuğuyla birlikte dul kaldı. Kalbiye, uzaktan akrabası bildiği ve 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü.

#6
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

Kalbiye, yıllarca Niyazi Üzmez'in Turgutlu'daki evinde, dükkanında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı. Bu arada Kalbiye'nin annesi Ümit Etyüzen 1996 yılında 66 yaşında iken hayatını kaybetti.

#7
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

GÖZLERİ DOLARAK İTİRAF ETTİ Resmi nikahlı eşi İnci Üzmez'den 3 çocuğu olan Niyazi Üzmez geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Turgutlu'da bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin 'bu çocuk sana ne kadar çok benziyor' dediği Kalbiye'ye gözleri dolarak gerçeği itiraf etti. Kalbiye, 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in, gerçek babası olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Bunun üzerine özel bir laboratuvarda DNA testi yaptırdı.

#8
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

BABALIK DAVASI AÇTI Kalbiye Sağlam, daha sonra babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Babalık davası devam ederken geçtiğimiz 20 Şubat'ta işadamı Niyazi Üzmez 88 yaşında vefat etti. Baba Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı.

#9
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99.9 Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi. Kalbiye, DNA testiyle biyolojik babasından kalan iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete de ortak oldu.

#10
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

AVUKAT VAROL TURBAY SABAH'A KONUŞTU Kalbiye Sağlam'ın avukatı Varol Turbay, "Kalbiye Sağlam yıllarca hizmetçi olarak çalıştığı evdeki kişilerden birinin babası, diğerinin dedesi olduğunu 71 yıl sonra öğrendi. Bu kendisi için büyük bir travma. Bu müvekkilim için ağır bir yük olmasına karşın gerçek babasının kim olduğunu bilmesi onu bir ölçüde rahatlattı. Kalbiye Sağlam, hiç hak etmediği halde çok zor bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi.

#11
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

2 çocukla dul kalınca, çocuklarına bakabilmek geçimini sağlayabilmek için dedesi olduğunu bilmediği kişinin hasta bakıcılığını, babası, kardeşleri, halaları olduğunu bilmeden bu kişilerin evinde yıllarca hizmetçilik yaptı. Bu şekilde çocuklarına baktı. Biyolojik babası ve ailesi sefa içinde yaşarken, o Niyazi Üzmez'in Ramazanda ayında verdiği erzaklarla yetinmeye çalıştı" dedi.

#12
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

Manisa Turgutlu'da doğan Niyazi Üzmez Turgutlu Erkek Sanat Enstitüsü'ne girdi. Bazı nedenlerle 3. sınıftan ayrıldı. İnşaat sektöründe çalıştı. Daha sonra 1963 yılında Yuva kiremit fabrikasını kurdu. Niyazi Üzmez Lisesi, Dağmarmara Niyazi Üzmez İlköğretim Okulu gibi çok sayıda okul ve cami yaptırdı.

#13
Foto - Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

Niyazi Üzmez eşi İnci Üzmez adına İnci Üzmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ni ve okulun konferans salonunu yaptırdı. 1988 yılında Niyazi Üzmez Lisesi açılış törenine Süleyman Demirel de katılmıştı.

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