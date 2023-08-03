Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

AVUKAT VAROL TURBAY SABAH'A KONUŞTU Kalbiye Sağlam'ın avukatı Varol Turbay, "Kalbiye Sağlam yıllarca hizmetçi olarak çalıştığı evdeki kişilerden birinin babası, diğerinin dedesi olduğunu 71 yıl sonra öğrendi. Bu kendisi için büyük bir travma. Bu müvekkilim için ağır bir yük olmasına karşın gerçek babasının kim olduğunu bilmesi onu bir ölçüde rahatlattı. Kalbiye Sağlam, hiç hak etmediği halde çok zor bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi.