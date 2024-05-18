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Dünya
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Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık

2024-05-18 22:00:45
Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık

Gazze'de çadır kamplarda yaşanan Filistinliler salgın hastalık riskiyle karşı karşıya

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Foto - Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne çöp yığınları ve atık sular Filistinlilerin sağlığını tehdit ediyor.

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Foto - Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Al Balah kentine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, kaldıkları düzensiz kamplarda toplanmayan çöp ve yol kenarlarına biriken atık sular nedeniyle salgın hastalık riskiyle de karşı karşıya.

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Foto - Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık

#4
Foto - Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık

#5
Foto - Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık

#6
Foto - Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık

#7
Foto - Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık

#8
Foto - Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık

#9
Foto - Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık

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