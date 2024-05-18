2024-05-18 22:00:45 Filistinlileri bekleyen tehlike: Salgın hastalık
Gazze'de çadır kamplarda yaşanan Filistinliler salgın hastalık riskiyle karşı karşıya
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Gazze'de çadır kamplarda yaşanan Filistinliler salgın hastalık riskiyle karşı karşıya
İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne çöp yığınları ve atık sular Filistinlilerin sağlığını tehdit ediyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Al Balah kentine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, kaldıkları düzensiz kamplarda toplanmayan çöp ve yol kenarlarına biriken atık sular nedeniyle salgın hastalık riskiyle de karşı karşıya.
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